It’s official: Shawn Mendes en Camila Cabello zijn een setje

Maandenlang hielden de twee de wereld in spanning, waren ze nou wel of niet een setje? We hebben het natuurlijk over Camila Cabello en Shawn Mendes. Nu is ein-de-lijk het hoge woord eruit, en jaa hoor, de twee zijn inderdaad een setje.

De zangeres deelde voor het eerste op Instagram een foto van de twee. “Gefeliciteerd voor dit magische mens, ik hou van je!!!!”, schreef Camila bij een kiekje van het koppel. Ook voegde ze er nog vier hartjes aan toe.

Reactie

Een reactie van Shawn kon natuurlijk niet uitblijven. Ook hij moest gewoon met zijn volgers delen hoe verliefd hij is op de prachtige brunette. En who can blame him als wij het vriendje van Camila waren, zouden wij het ook van de daken schreeuwen.

Bron: ANP | Beeld: GettyImages, Instagram