ItsNotOkay vraagt aandacht voor seksueel misbruik

Het is ‘Sexual Abuse and Sexual Violence Awareness Week’. Daarom delen vrouwen hun ervaringen met seksueel misbruik op sociale media, onder de hashtag: #ItsNotOkay. Met als doel? Bespreekbaar maken van seksueel misbruik.

Bespreekbaar

Veel vrouwen die op een manier seksueel misbruikt of aangevallen zijn, durven er nog steeds niet voor uitkomen. De hashtag is dan ook bedoeld om seksueel geweld bespreekbaar te maken en extra onder de aandacht te brengen. Zo hebben duizenden vrouwen wereldwijd hun verhalen al gedeeld, die gaan van ongewenste intimiteit op het werk tot misbruik als kind.

“Ik zou niet naar huis moeten wandelen met mijn sleutels in mijn hand om me een beetje veilig te voelen”, tweette een gebruikster. “#ItsNotOkay om te zeggen dat het slachtoffer erom heeft gevraagd. Niemand vraagt er ooit om om verkracht of seksueel misbruikt te worden”, zegt een andere tweet. De hashtag wordt gebruikt om aan te kaarten dat het slachtoffer de schuld geven, niet oké is. Andere tweets focussen zich dan weer vooral op de betekenis van het woord ‘instemming’.

Seksueel misbruik

Een vijfde van de vrouwen en zes procent van de mannen heeft wel een seksueel misbruik meegemaakt. Als het jou overkomt, dan kan je verschillende dingen doen.

Chatten of bellen

Seksueel misbruik is een serieus delict. Begin met het vertellen van het verhaal. Dat is niet gek, eerder dapper. Er zijn verschillende manieren waarop je het verhaal kan vertellen, maar wacht niet te lang. Hoe eerder, hoe beter.

Dit is een onlineforum van Slachtofferhulp Nederland om anoniem hulp te vragen of te praten over seksueel misbruik. Slachtofferhulp is ook te bereiken op het telefoonnummer: 0900-0101 . Het Centrum Seksueel Geweld (CSG) is dag en nacht te bereiken via het gratis nummer 0800 – 0188. Ook met CSG kan je (anoniem) chatten. Contact met de politie? Bel: 0900 8844 en vraag naar de zedenpolitie in de buurt. Je kan ook binnenlopen bij een politiebureau. Andere opties om te bellen zijn de Luisterlijn (0900-0767) en de Kindertelefoon voor kinderen en jongeren (0800 – 0432). Zij hebben ook een chatfunctie.

Volg deze tips

Het Centrum Seksueel Geweld (CSG) geeft de volgende tips zodat een hulporganisatie zo goed mogelijk kan helpen:

Niet douchen/ jezelf wassen;

Poets niet je tanden;

Probeer niet te eten of te drinken;

Doe je kleding niet in de was;

Ga niet naar het toilet.

Seksueel misbruik langer geleden

Hulpverleners stellen dat slachtoffers het beste snel hun verhaal kunnen delen. Maar soms duurt het even tot het slachtoffer zover is. Het advies is om ook na langere tijd nog hulp te zoeken. Dit kan onder meer problemen met een nieuwe seksuele relatie of andere psychische problemen voorkomen.

Bron: HLN.be | Beeld: iStock