I’ve had the time of my life: Dirty Dancing komt met vervolg!

Dirty Dancing is dé klassier uit de jaren ’80. En zeg nu zelf: wie had er niet in de sterke armen van Patrick Swayze willen zweven. En onze harten gaan nóg sneller kloppen, er komt namelijk een vervolg aan. Dit is wat we weten.

Dirty Dancing

In de film uit 1987 zien we de vurige romance tussen Frances Houseman (Jennifer Grey) en dansleraar Johnny Castle (Patrick Swayze). Hoogtepunt is natuurlijk de lift-scene. Pijnlijke details: het water was ijskoud en Swayze had een knieblessure. Maar laten we dit vooral even wegdenken als we al zwijmelend naar Dirty Dancing kijken.

Jennifer Grey

Baby komt terug. Geruchten gaan dat Jennifer Grey niet alleen zal acteren, maar ook een rol als uitvoerend producent op zich neemt. Onze geliefde Patrick Swayze is er niet bij. Hij overleed in 2009 aan alvleesklierkanker. Wie nu de eer krijgt om Johhny Castle te spelen, is nog niet bekend.

Romantisch

Het verhaal van deel twee van Dirty Dancing is nog niet bekend. Wel verklapt de CEO van filmstudio Lionsgate in The Guardian dat het hetzelfde genre zal zijn als het eerste deel. ‘It will be exactly the kind of romantic, nostalgic movie that the franchise’s fans have been waiting for and that have made it the biggest-selling library title in the company’s history.’

Time of my life

Now I’ve had the time of my life, No, I never felt like this before (zingt in hoofd verder). De geliefde soundtrack van Dirty Dancing won in 1987 een Oscar for beste originele nummer. Het lied werd gezongen door Bill Medley en Jennifer Warnes. We kruizen onze vingers en hopen intens op nog zo’n knaller van een lied. Helaas is daar nog niks over bekend. We can’t wait!

