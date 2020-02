We moeten het nog even hebben over het grootste sportevenement van de Verenigde Staten van Amerika van afgelopen nacht: de Super Bowl. Jennifer Lopez aka J.Lo en Shakira traden op en de meiden strooiden nogal met wat hints.

¡Hola Miami!

Of nou ja ‘meiden’, Shakira is 43 jaar en Jennifer Lopez is 50. Dat brengt ons direct bij de eerste primeur. J.Lo en Shakira zijn de eerste twee vrouwen ouder dan 40 jaar die optraden tijdens de Super Bowl. Primeur nummer twee: ze zijn ook de eerste twee Latina’s die in ’s werelds beroemdste pauze optraden. Dat laatste had alles te maken met de locatie van dit jaar. De finale van de Super Bowl werd gespeeld in in Miami, smeltkroes van Amerika en Latijns-Amerika. Beide zangeressen zijn boegbeelden van Latijns-Amerika, dus voilá. De teksten waren een bundeling van Spaanse en Engelse lyrics (Shakira trapte haar optreden af met ¡Hola Miami!).

In het verleden heeft de Amerikaanse football bond de plank flink misgeslagen als het ging om de locatie. Zo kreeg het optreden van Justin Timberlake in Tenessee en Maroon 5’s optreden in Atlanta veel kritiek. Hoezo werd er gekozen voor blanke mannen, en niet voor vrouwen, of voor popmuziek in plaats van hiphop (wat een veel betere match zou zijn geweest).

Alles uit de kast

Afijn, de keuze voor J.Lo en Shakira leek dus een goede keuze. En wie J.Lo en Shakira kent, weet: deze vrouwen nemen geen halve maatregelen. Ze trokken álles uit de kast – extravagante outfits, hoge noten én strippalen. Want hey, als de man van huis is, dansen de vrouwen in strippalen. Zoiets.

Zo moeder, zo dochter

Ook leuk: de dochter van J.Lo, Emme Maribel Muñiz, mocht ook meedoen tijdens het optreden. Dat is leuk om twee redenen: vanaf het moment dat is gebleken dat Emme kan zingen, laat trotse moeder Lopez geen kans onbenut voor haar dochter voorbij gaan. Bovendien past het helemaal in het thema van womanhood. De oudere generatie die het stokje doorgeeft aan de nieuwe generatie. Emme werd vergezeld door een nogal divers kinderkoor en Shakira speelde de drums. Wat ons brengt bij hint nummer 6: wie zegt dat vrouwen niet kunnen drummen?!

En het liedje dat Emme samen met haar moeder zong, sprak ook voor zich. Let’s get loud gemixt met Born in the U.S.A van Bruce Springsteen. Kortom, een subtiel knikje naar dromers, immigranten en vrouwen zo van ‘we see you’. Ook viel het kijkers op dat de kinderen hun entree maakten in lichtgevende kooien, opnieuw een verwijzing naar Trump’s debiele immigrantenbeleid.

Nou goed. De NFL liet dus twee vrouwen – niet zomaar vrouwen, maar vrouwen van een bepaalde leeftijd optreden, uitdagend dansen en zelfs een strippaal meenemen. En huhhhh de wereld stortte niet eens in. Zie je nou jongens, het is oké.