Ja, echt: Kourtney en Travis hebben nú al trouwplannen

Kourtney Kardashian en Travis Barker zijn pas een paar maanden insta official, maar het meest besproken koppel du moment zou nu al trouwplannen hebben. Het stel ging in een extreem korte periode van daten, naar een serieuze relatie, naar publiekelijke liefdesuitingen én zowat verloofd zijn.

Snel trouwen is niets nieuws in de familie: zo trouwde Khloe immers binnen de kortste keren met Lamar en herinneren we ons het flitshuwelijk van Kim en Chris nog? Deze liefdesverhalen hadden niet echt een happy ending, maar dat lijkt Kourtney niet af te schrikken óók snel in het huwelijksbootje te willen stappen.

Trouwplannen Kourtney en Travis Een bron vertelt aan Entertainment Tonight: ‘Kourtney en Travis zijn ontzettend verliefd en hebben gepraat over hun toekomst en de mogelijkheid om zich te verloven en te trouwen. Kourtney heef sinds haar break-up van Scott niet zoveel gevoelens voor iemand gehad en ziet een gelukkige toekomst met Travis.’

Zielsgelukkig

Dezelfde bron vertelt dat dit mede komt doordat hun kinderen en families het zo goed met elkaar kunnen vinden. ‘Kourtneys familie heeft haar al een tijdje niet zo gelukkig gezien en ze houden van Travis. De kinderen van het stel kunnen goed met elkaar overweg en dat heeft het voor hen veel gemakkelijker gemaakt.’

Of het écht binnenkort een ring om de vinger van Kourtney prijkt, iets wat Scott in tíen jaar samenzijn niet deed, is nog afwachten. Maar we kunnen er waarschijnlijk de donder op zeggen binnenkort een kiekje met diamant op Instagram te zien.

