Ja écht: waarom kaneel een wondermiddel is voor je planten

Hoe je jouw urban jungle zou omschrijven? Vooral triest, niet meer zo levend en een soort dorre bos hangende takjes. No fear, je laatste redmiddel is hier. Kaneel zou namelijk je planten weer een flinke boost kunnen geven.

Grote kans dat je deze specerij al in je keukenkastje hebt staan, dus dat komt goed uit. Hoe ga je te werk? Strooi wat kaneel op de uiteinden van je planten voordat ze in de potgrond gaan. Het zorgt ervoor dat jouw groene vriend weer een boost krijgt en flink gaat bloeien.

Kaneel planten

En dat is niet het enige voordeel. Ook bij schimmels kun je in de weer met dit lekker geurende kruid door dit op de desbetreffende plekken te werpen. Het helpt omdat de vlekken zich zo niet uit kunnen breiden, maar blijven zoals het al was. Ha, wie zei dat er geen ware tuinvrouw in jou schuilde?

Dag ongedierte

Daarnaast zou kaneel ook nog eens ongedierte weren van jouw favoriete plant. Beestjes houden namelijk niet van deze zoetigheid. Beetje kaneel in de potgrond, beetje kaneel over de bladeren: ga los om insecten uit jouw jungle te krijgen. Muizen of mieren in huis? Een beetje van deze specerij bij de opening van de deur doet ook wonderen. En ach, heb je meteen die lekkere geur voor de herfst al in huis. Gatenplant spice, anyone?

Bron: Libelle | Beeld: Unsplash