Ja echt, yoga met honden uit de dierenopvang

Bij het woord hondenyoga, een goede combinatie tussen aandacht voor jezelf (lichaam en geest) én je viervoeter, waren we al een en al oor. Maar toen we hoorde dat het in dit geval geen yogales met je eigen hond is, maar met hondjes uit het asiel én dat de opbrengst naar datzelfde goede doel gaat was voor ons de cirkel rond. Hier wil je bij zijn!

Als je meedoet aan deze yogales wordt je gekoppeld aan een hondje uit de Dierenopvang van Amsterdam, het grootste opvangtehuis van Nederland. Je zal verrast worden wat jullie in elkaar losmaken. Voorspelling? De viervoeters zorgen bij jou voor een ontspannen gevoel, waardoor jij nog beter en langer in de warrior pose kunt staan (oké, tenzij het hondje rondjes om jouw as rent). Andersom geef jij tijd, aandacht en liefde aan het beestje dat het hard nodig heeft. Kortom: voor jou maar vooral voor het hondje is het een leuke en relaxte sportactiviteit.

En dat is niet alles, want de opbrengst van het event gaat in z’n totaliteit naar de hondjes uit het asiel. Soms komen er hondjes binnen die getraumatiseerd of ziek zijn. Zij kunnen niet altijd meteen herplaatst worden en blijven wat langer in het asiel om aan te sterken. Do we need to say more?

Waar en wanneer?

Wanneer: zondag 25 maart 2018

Waar: Dierenopvang Amsterdam

Tijdstip: van 12:00 tot 14:00 uur

Het enige wat jij zelf hoeft mee te nemen is een yogamat.

Minder leuk: helaas zijn de eerste lading kaartjes al uitverkocht, maar hier staat een e-mailadres zodat je je op de wachtlijst kunt laten zetten. En wie weet wordt er vanwege de vele enthousiaste mails wel nog een extra yogales met honden uit het asiel georganiseerd.

Wil je niets meer missen van VIVA? Neem een abonnement. Klik hier voor onze speciale aanbiedingen.

Bron Beautify | Beeld iStock