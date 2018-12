Jaaa: de eerste beelden van Wie is de Mol? 2019 zijn hier

Het aftellen kan beginnen, want op 5 januari gaat er weer een gloednieuw seizoen van Wie is de Mol? van start. Een maand geleden maakten de programmamakers bekend wie de kandidaten van de nieuwe reeks zijn, nu dropt AVROTROS de eerste beelden.

Met de onthulling van de deelnemers werd meteen een foto van de nieuwe groep gedeeld. Mét de kersverse presentator Rik van de Westelaken, die het stokje heeft overgenomen van Art Rooijakkers. Na dat kiekje zijn nu ook de eerste bewegende beelden verschenen, namelijk de leader:

De BN’ers die dit jaar hun opwachting maken in Wie is de Mol? zijn:

YouTuber Nikkie de Jager (Nikkie Tutorials)

Zanger Nielson

Presentatrice Evelien de Bruijn

Presentator Jamie Tre

Presentatrice Evi Hanssen

Journalist Sinan Can

Presentatrice Merel Westrik

Meesterpatissier Robert van Beckhoven (bekend van Heel Holland Bakt)

Actrice Sarah Chronis

Acteur Rick Paul van Mullingen

Colombia

Samen met presentator Rik van de Westelaken zijn de kandidaten afgereisd naar Colombia om daar het bloedstollende spel te spelen. En eerlijk is eerlijk: met het nieuwe seizoen van WIDM in het verschiet, kunnen we níét wachten tot 2019. Kom maar door!

