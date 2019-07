Jaahaaa: Mike in laatste seizoen Suits

Suits-fans zullen blij zijn dat het moment bijna daar is en we Harvey’s slimme kop weer op de buis zullen zien verschijnen. Maar daar blijft het niet bij.

– Spoileralert! Als je seizoen 8 nog niet (helemaal) bekeken hebt, stop dan nu met lezen.-

Na seizoen 7 waar Mike Ross en Rachel Zane verhuizen naar Seattle en seizoen 8 waarin we kennis maken met allemaal nieuwe gezichten zoals Katherine Heigl die topadvocate Samantha Wheeler speelt.

We want Mike (en Rachel)

Maar het enige wat we natuurlijk willen is Mike en Rachel terug. Rachel gaat waarschijnlijk niet lukken, gezien Megan Markle inmiddels haar intrede in het Britse koninkrijk heeft gemaakt en geld – de maker zouden er een smak geld voor over hebben gehad- haar niet meer kan paaien. Mike however, gaan we wel weer zien. En daar in in deze trailer een glimp van te zien.

Trailer

In Amerika gaat het laatste seizoen 17 juli van start. Wanneer we Harvey en Mike weer in Nederland kunnen bewonderen, dat is nog niet duidelijk. Maar we hebben wel al een trailer voor je.

