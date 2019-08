Jaháá: Keeping Up with the Kardashians volgende maand op Videoland

De avonturen van Kim Kardashian en haar familie zijn vanaf volgende maand te zien op Videoland. De streamingdienst onthulde dinsdag dat het vijftiende en zestiende seizoen van de populaire realityserie Keeping Up with the Kardashians vanaf 30 september online staan.

Het zijn de twee meest recente reeksen van de realityshow. Het achttiende seizoen wordt vanaf 8 september uitgezonden op de Amerikaanse entertainmentzender E!

Keeping Up with the Kardashians ging in 2007 in première. De inmiddels wereldberoemde televisiefamilie kreeg destijds een eigen show nadat Kim bekendheid vergaarde als goede vriendin van Paris Hilton. Ook kwam de echtgenote van Kanye West dat jaar extra in de belangstelling nadat er een sekstape van haar en haar ex Ray J was uitgelekt.

