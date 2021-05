Jaimie Vaes en Lil’ Kleine: ‘Wij houden erg veel van elkaar’

Terwijl heel Nederland zich verontwaardigt over hoe Jaimie Vaes (31) door Lil’ Kleine (26) werd mishandeld in een hotel op Ibiza, is er volgens het stel zelf niet zo gek veel aan de hand. In een statement zeggen ze dat de geruchten niet kloppen.

Het verhaal gaat dat Jaimie tijdens een ruzie op een hotelkamer in Ibiza door Lil’ Kleine werd geslagen met een fles. Hun zoon Lío was daarbij. Jaimie zou bebloed en met haar zoon op de arm naar de receptie van het hotel zijn gegaan, waar een receptionist direct de politie alarmeerde en Lil’ Kleine werd gearresteerd.

‘Absoluut niet waar’

‘De geruchten die rondgaan omtrent dit incident zijn absoluut niet waar. We hebben onze hoogtepunten maar zeker ook onze dieptepunten. Omdat wij in de spotlight staan worden deze onder een vergrootglas gelegd’, zegt het stel in een gezamenlijk statement.

‘Wij houden van elkaar’

De rapper biedt zijn excuses aan voor de commotie en ‘ziet in dat bepaalde dingen anders moeten en wil hier graag zijn verantwoordelijkheid voor nemen’. Ze vragen de media hen in de tussentijd met rust te laten zodat ze samen kunnen verwerken wat er is gebeurd. ‘Wij houden erg van elkaar.’

Aangifte

Hoe het ook zij: Jaimie heeft bij de politie aangifte gedaan. Ze gaf aan te zijn geslagen en geen ernstige verwondingen te hebben. Lil’ Kleine zou ook haar telefoon hebben vernield. Welke geruchten volgens de twee dan precies niet waar zijn, is niet duidelijk.

Bron: RTL Boulevard | Beeld: Brunopress