Jaimie Vaes geeft aan dat ze beiden best wel vurig zijn.’ Ondanks dat ik een heel ander karakter heb dan Jorik, kan ik ook best wel de strijd opzoeken. En hij ook, dus wij kunnen best wel explosief zijn met z’n tweeën.’

Rustiger

Vaes vervolgt: ‘Dat betekent dat de hoogtepunten explosief zijn, maar de dieptepunten ook. Nu we ouders zijn geworden is dat allemaal wat rustiger. We zijn aan elkaar gewaagd, laat ik het zo zeggen.’

Tegen elkaar

Hoewel ze dus nu in een wat rustiger vaarwater zijn gekomen, was dat in het begin wel anders. ‘Iedereen had een mening en iedereen bemoeide zich ermee. Ik dacht: ik kan de wereld aan en hij ook’, verklaart Jaimie. ‘Dat konden we samen, maar soms ook tegen elkaar. We konden het ook weer geweldig goedmaken. Nu ik merk dat er ook minder afleiding is – de hele stad en wereld ligt stil – en Jorik en ik zijn veel thuis, is de rust meer wedergekeerd.’