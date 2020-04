Gevalletje photoshop-blunder? Jaimie Vaes showt haar bizar strakke lichaam (zonder navel)

Jaimie Vaes had na de bevalling van haar zoontje Lío Zion binnen no time alweer helemaal haar oude figuur terug. Dat lijkt ze door te zetten en daarom deelt ze maar wat graag foto’s van haar strakke lijf op social media. Maar wie een scherp oog heeft, merkt op dat bij sommige foto’s de verhoudingen niét helemaal lijken te kloppen.

De verloofde van Lil’ Kleine deelde onlangs een kiekje van zichzelf in bikini tijdens hun luxueuze vakantie in Dubai. Natuurlijk kregen we weer een strak lijf te zijn, maar er viel één ding op: tijdens het photoshoppen is ze uit enthousiasme vergeten dat er op elk lijf gewoon een navel hoort te zitten.

LEES OOK:

Party time is over: zoontje Lil’ Kleine en Jaimie Vaes getroffen door koorts

Photoshop-blunder

De foto zegt genoeg, want een navel is nergens te bekennen. Maarja, oefening baart kunst. Momenteel zit ze vanwege het coronavirus met haar gezinnetje in quarantaine in het luxueuze Dubai en heeft ze wellicht iets meer tijd om te oefenen met haar photoshop-kunsten.

Trouwen

Jaimie en Lil’ zijn sinds 2017 een setje en laten ons via social media met regelmaat zien hoe verliefd ze zijn op elkaar. Vorig jaar augustus vroeg Lil’ Kleine zijn vriendin Jaimie Vaes ten huwelijk. De twee waren samen in Ibiza, waar de rapper tijdens het verjaardagsfeestje van Jaimie op één knie ging.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief

Bron: Instagram | Beeld: Peter Smulders