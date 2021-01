Jaimie Vaes krijgt alle lof voor haar rol in ‘Vier handen op een buik’

Aan Jaimie Vaes (31) dinsdagavond de eer om een aanstaande moeder zo goed mogelijk te begeleiden naar de geboorte van haar kind. In ‘Vier handen op een buik’ kreeg Jaimie de 19-jarige Jasmijn onder haar hoede.

Jasmijn is in verwachting van vader Majid, maar de twee zijn niet meer samen. Zijn geloof zorgde voor veel onbegrip over en weer. Haar ex probeert er wel zoveel als hij kan voor Jasmijn te zijn. Zo kreeg ze van hem een auto, zodat ze makkelijker boodschappen kan doen.

De tienermoeder had geen makkelijke jeugd. Als kind werd ze alleen door haar moeder opgevoed in een huishouden met zes kinderen. ‘Ik besefte niet dat we het niet breed hadden. Ik schaamde me ervoor. Ik heb zelf niet echt kind kunnen zijn.’

Verstandig advies

Genoeg gespreksstof dus voor ‘hulpmoeder’ Jaimie. Al meteen komt de verloofde van Lil’ Kleine met opvallend verstandig advies. Want de zang- en danscarrière die Jasmijn ambieert is leuk en aardig, maar dan wel met een diploma als back-up. Ze hamert ook op een stabiele financiële situatie en neemt de mommy to be daarom mee naar een budgetcoach.

‘Een van de betere hulpmoeders’

Kijkers vinden het bewonderenswaardig hoe Jaimie met Jasmijn omgaat. Ze noemen haar ‘prachtig en zorgzaam’ en ‘een van de betere hulpmoeders van dit seizoen’.

Vind eigenlijk dat Jaimie het hartstikke goed doet. En ja, dat ze haar gezicht heeft laten verbouwen weten we nu wel. #vierhandenopeenbuik — Robi (@Reauxbi) January 5, 2021

Bron: BNNVARA. Beeld: Brunopress