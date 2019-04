Jaimy over zijn relatie met Gaby Blaaser: ‘We zijn beide vrijgezel’

Vrijgezel Jaimy staat dit seizoen van Temptation Island te boek als de ‘mega arrogante guy’ die zowel Heikki als Sidney volledig op de kast krijgt. Ja, als je Jaimy zo ziet, zie je een gewiekste casanova die al jaren de playboy van de stad is. Maar niets is minder waar: Jaimy zou eigenlijk niet mee doen als vrijgezel, maar als koppel.

Dat vertelt de verleider in de nieuwste aflevering van Temptation Talk. Samen met zijn toenmalige vriendin was hij gevraagd om de ultieme relatietest aan te gaan. ‘Ik zou meedoen als stel. Daar hadden ze me eigenlijk voor gevraagd.’

‘Helaas ging het uit,’ aldus Jaimy. En Jaimy blijkt over de enige zelfkennis te beschikken; hij vermoedt dat ‘ie de relatietest niet zou halen. ‘Ik denk dat ik de fout in zou gaan.’

En nu?

Al sinds de aftrap van dit seizoen wordt de verleider veelvuldig gespot met Gaby Blaaser. Om de beurt verschijnen ze vol flirtoogjes op elkaars stories… Toch houdt Jaimy ook hier de boot af. In het napraatprogramma zegt hij het nog erg leuk te hebben met Gaby, ‘maar we zijn beide vrijgezel.’

Jaimy is niet de enige die oorspronkelijk als stel te zien zou zijn. Ook verleidster Kimberly – die zich nu heeft ontpopt als trouwe vriendin van Heikki – had zich opgegeven als koppel met haar vriend. Maar ook hier liep de relatie al voor de test op de klippen.

View this post on Instagram Rooftop swimming pool 📸 – @jordenhendriks A post shared by 𝙹𝚊𝚒𝚖𝚢 𝙳𝚘𝚛𝚎𝚗𝚋𝚘𝚜𝚌𝚑 (@jaimydorenbosch_official) on Apr 13, 2019 at 1:13pm PDT

View this post on Instagram TEMPTATION ISLAND 🌴 A post shared by 𝙹𝚊𝚒𝚖𝚢 𝙳𝚘𝚛𝚎𝚗𝚋𝚘𝚜𝚌𝚑 (@jaimydorenbosch_official) on Jan 31, 2019 at 5:01am PST

View this post on Instagram Beautiful Bali🌴 Bikini: @bodyengineers A post shared by Gaby Blaaser (@gaby.blaaser) on Apr 1, 2019 at 4:24am PDT

Bron: RTL, beeld: RTL, Instagram