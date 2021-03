Jameela Jamil: ‘Meer zelfliefde? Dan moet de beautyindustrie veranderen’

Zelfliefde. Een klein woordje met een grote betekenis. Want van jezelf houden, hoe dóe je dat? Volgens feminist, podcaster en actrice Jameela Jamil moet er veel veranderen voor we écht content met onszelf kunnen zijn. Haar statement: de beautyindustrie moet op de schop.

Met haar platform ‘I Weigh‘ zette Jameela zich volledig op de kaart als grote zus van ieder mens, en probeert ze met openhartige gesprekken, foto’s en tweets naar buiten te brengen dat je goed bent zoals je bent. Ongeacht je sekse, huidskleur, geaardheid, opleidingsniveau of gewicht.

Valse reclame

Een krachtige boodschap die door velen omarmd werd, maar toch is dat niet genoeg. Jameela Jamil meent namelijk dat de beautyindustrie de grote boosdoener is voor het lage zelfbeeld van velen. ‘De industrie zou om te beginnen kunnen stoppen met het bewerken van hun bloody foto’s. Hoe is dat nog steeds legaal? Het is letterlijk valse reclame. Het is verschrikkelijk’, vertelt ze aan Popsugar.

Stop Photoshop

Ze vervolgt: ‘De reden dat ik de afgelopen acht jaar geen beautycampagnes heb gedaan, is dat er nooit werd ingestemd met mijn wens dat er geen gebruik werd gemaakt van Photoshop. En dus doe ik het gewoon niet meer.’

Op haar eigen Instagram plaatst ze dan ook geregeld foto’s zónder filter en zónder make-up, om te laten zien dat het leven van een celebrity echt niet alleen maar uit rode lopers en designerkleding bestaat.

De tekst gaat verder onder de foto.

View this post on Instagram A post shared by Jameela Jamil (@jameelajamilofficial)

Illusie van perfectie

Jameela Jamil, die zelf uit te tekenen is met rode lippen en winged eyeliner, benadrukt dat ze niet vies is van make-up. ‘Ik vind het geweldig, en zie het als een kunstvorm.’ Waar het volgens haar fout gaat, is dat de beautymerken de consument laten voelen alsof er iets mis met ze is, en hun product dat kan fixen.

‘De beauty-industrie gedijt eigenlijk gewoon op onzekerheden van de mens en de illusie van perfectie’, meent ze. ‘Het zou mooi zijn als merken je zouden toestaan ​​hun producten te gebruiken als een vorm van zelfexpressie, niet als iets dat vervangt wie je werkelijk bent; ik denk dat dat een heel belangrijke omschakeling zou zijn.’

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief