Niet alleen vader Jamie Spears heeft een flinke vinger in Britney’s financiële pap. Ook zusje Jamie Lynn Spears (29) speelt een bijzondere rol in de bewindvoering van haar oudere zus, zo blijkt nu.

Het is een van de veelbesproken showbizz-onderwerpen van dit jaar: de curatele van Britney Spears (38). Al twaalf jaar fungeert Jamie, de vader van Britney, als haar bewindvoerder. Hiermee heeft hij alle zeggenschap over haar financiële en persoonlijke beslissingen. Maar ook zusje Jamie Lynn, die onlangs een hoofdrol speelde in Sweet Magnolia’s op Netflix, blijkt grote invloed te hebben.

Trustee

Uit rechtbankdocumenten, zo meldt The Blast, blijkt dat Jamie Lynn in 2018 door haar vader en co-bewindvoerder Andrew Wallet in alle stilte is benoemd tot ‘trustee’ van de SJB Revocable Trust. Dit trustfonds is een vennootschap dat Britney in 2004 oprichtte om haar fortuin te beschermen. Er is ook nog de BJS Kids & Family Trust: die is bedoeld om de financiële toekomst van Britney’s kinderen te verzekeren. Als trustee moet Jamie Lynn het vermogen van haar zus beheren.

Zolang Britney Spears nog leeft, is de zangeres zelf de enige begunstigde van de SJB Trust. Als ze komt te overlijden, is het aan Jamie Lynn de taak om ervoor te zorgden dat al haar bezittingen en geld verplaatst worden naar het vennootschap dat Britney heeft opgezet voor haar kinderren: de BJS Kids & Family Trust.

Kostbare verantwoordelijkheid

De aanstelling van Jamie Lynn als trustee van het fonds wil dus niet zeggen dat ze al het geld van Britney (zo’n 59 miljoen dollar volgens Forbes) erft als die zou sterven. Ze is alleen verantwoordelijk voor het beheer ervan.

In 2004 liet Britney alvast vastleggen wat er allemaal in die trust moest zitten: “Alle rechten, titels en de aandelen van m’n eigendommen. Mijn meubels, kledij, juwelen, voertuigen en bijbehoren, boeken, schilderijen en andere kunstwerken en andere tastbare items – of ze nu persoonlijk, huishoudelijk of voor recreatief gebruik zijn – tesamen met de verzekeringen.” Ook haar aandelen, cash geld en spaargeld zitten mee in de trust.

Curatorschap verlengd

Vorige week nog verloor Britney Spears een rechtszaak over het zeggenschap van haar vader over haar financiën en dagelijks leven. Britney hoopte dat zorgmanager Jodi Montgomery de rol van haar vader zou overnemen, maar de rechtbank besloot anders. Persbureau Reuters wist te melden dat het curatorschap van Jamie is verlengd tot februari 2021.

Burgerrechtenorganisatie

Inmiddels krijgt de Toxic-zangeres ook hulp uit onverwachte hoek. Burgerrechtenorganisatie American Civil Liberties Union heeft aangegeven de zangeres te willen helpen om het zeggenschap over haar eigen leven terug te krijgen. “Mensen die kampen met bepaalde moeilijkheden hebben nog altijd het recht om hun eigen leven te controleren en aanspraak te maken op hun burgerrechten. Als Britney Spears onder het juk van haar vader uit wil, dan zijn wij er voor haar”, aldus ACLU.

Toch blijft vader Jamie voet bij stuk houden. In een interview met Page Six liet hij onlangs weten ’dat dit een familiezaak is’. “Niemand weet wat er zich werkelijk afspeelt, alleen wij. De media blazen het verhaal enorm op en bedenken allerlei complottheorieën. Het enige dat ik als vader wil, is het beste voor mijn dochter.”

