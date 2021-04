Jan Dulles en vrouw Caroline vertellen openhartig over verlies baby Donna

Wie woensdagavond naar ‘Rooijakkers over de vloer’ keek, kon het waarschijnlijk niet droog houden. Art Rooijakkers was te gast bij Jan Dulles en zijn vrouw Caroline in Volendam. De wereld van het stel stortte in toen hun pasgeboren dochter Donna op 19 december 2020 overleed.

Jan en Caroline vertellen tot in detail hoe die fatale dag precies verliep. Dat het meisje de avond daarvoor al niet helemaal lekker leek en Jan naar zijn dochter keek en wist: dit gaat niet goed. Toen hij het Donna slap voelde worden in zijn armen, sommeerde hij de huisarts nú te komen. Die arriveerde een minuut later, maar toen was het al te laat. ‘Toen was ze dus al overleden. In mijn armen.’ Caroline was op dat moment niet thuis.

‘Verbouwd huis, verbouwd hoofd’

De ouders van Donna en zoon James vertellen hoe ze zich de afgelopen maanden maar op een verbouwing stortten om toch wat afleiding te vinden. De zanger hield een verbouwing lange tijd tegen omdat hij het niet zo op heeft met veranderingen, maar de dood van Donna veranderde alles. ‘Ik had zoiets van: misschien is het wel goed als we heel het huis verbouwen. In het kader van: een verbouwd huis, is een verbouwd hoofd.’

Derde kindje

Caroline vertelt hoe ze zo nog amper buitenkomt, zich verstopt voor mensen te zien en ze niet goed weet hoe ze moet reageren op de vraag hoe het gaat. ‘Ik kan nooit meer enthousiast over straat met mijn hoofd omhoog.’ Hoewel op dit moment niets in het leven ze nog echt veel kan schelen, hoopt Caroline toch ooit nog een keer moeder te worden, vertelt ze schoorvoetend aan Art. ‘Maar je weet niet of het lukt natuurlijk en ze komt er niet door terug. Dat kan ook niet en dat weet ik. Maar ik zeg nu gewoon: ‘Ik heb twee kinderen. En ik hoop dat het er ooit drie worden.’

Bron: RTL/Rooijakkers over de vloer | Beeld: Brunopress