Jan Dulles wordt weer vader: ‘Na het verdriet van harte welkom’

Zanger Jan Dulles (46) wordt weer vader. Dat heeft hij laten weten via Instagram. In december vorig jaar verloren hij en zijn vriendin Caroline hun dochtertje Donna (0). ‘Met gemengde gevoelens willen wij vertellen dat we weer een baby verwachten’, begint hij zijn post.

De aankondiging van de zwangerschap gebeurt met een prachtige foto via zijn Instagram. Daarop zijn de benen van moeder Caroline te zien en zien we zoontje James die een foto vasthoudt van Donna. Daarnaast zien we Caroline die een reeks echo foto’s in haar hand heeft.

Aankondiging Jan Dulles weer vader

Bij de post schrijft Jan: ‘Na het verdriet dat wij, en onze naast familie, de afgelopen maanden hebben doorgemaakt is dit lichtpuntje, dit nieuwe leven, van harte welkom. Als alles goed gaat komt ons derde kindje tegen het eind van het jaar.’ Caroline is uitgerekend in dezelfde maand dat dochter Donna overleed. ‘Dat zal een emotionele decembermaand worden. We hopen te kunnen gaan genieten van deze zwangerschap, ondanks dat er geen uur voorbij gaat dat we niet aan Donna denken’, schrijft hij daarover.

Opgekropt verdriet

Nog altijd kunnen Jan Dulles en zijn vriendin Caroline niet bevatten dat ze hun babydochtertje Donna afgelopen december verloren. Het verdriet om het verlies van zijn dochtertje is immens, maar er zijn weinig momenten dat de zanger huilt. In tegenstelling tot zijn vriendin Caroline, die haar verdriet niet opkropt en om het minste geringste haar tranen de vrije loop laat. ‘Ik ben gevormd met het idee dat vaders niet moeten huilen, vaders moeten altijd zorgen dat alles goed voelt,’ vertelt Jan in Rooijakkers over de Vloer. ‘Dat doe ik nu dus ook, maar ik zou willen dat het anders was.’

Noodlot

Samen met Caroline heeft hij hulp gezocht bij een psychiater om over het verlies van hun dochtertje te praten. De eerste maanden na de geboorte leefde het stel in Volendam op een roze wolk. Met hun zoontje James en dochtertje Donna hadden ze het koningsgezin waar ze altijd van hadden gedroomd. Op de bewuste zaterdagochtend vorig jaar december zag Jan dat het niet goed ging met zijn dochter. Hij had haar in zijn armen en constateerde dat ze zich niet lekker voelde. De arts, die in allerijl was gebeld, kon niets meer voor haar doen.

