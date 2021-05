Veel kritiek op duckface van presentator Jan Smit tijdens het Songfestival

Heel Europa (en Australië) is deze hele week al in de ban van het Eurovisie Songfestival. Wij Nederlanders dit jaar natuurlijk nog een beetje meer, aangezien het spektakel plaatsvindt in Rotterdam. En ondanks dat het programma uiterst strak is opgebouwd en er eigenlijk bijna geen plaats is voor grappen en grollen, moesten Songfestivalkijkers toch wel erg lachen om presentator Jan Smit.

Eurovisie Songfestival presentatoren

Toen bekend werd gemaakt wie de presentatoren zouden worden van het Eurovisie Songfestival, waren we maar wat benieuwd hoe het allemaal zou gaan lopen. En nu er al twee halve finales op zitten zijn we ook allemaal hartstikke trots op onze Nikkie de Jager, Chantal Janzen, Edsilia Rombley én Jan Smit. De vier laten het er uitzien alsof het presenteren helemaal zonder problemen gaat en dat vinden we maar wát knap. Waar Nikkie ontzettend veel lof krijgt, wordt Jan Smit helaas wat minder geprezen. Behalve gisteravond dan, want toen kwam menig kijker niet meer bij om Jan’s duckface voor de camera.

Jan Smit duckface

Samen met Edsilia poseerde hij voor de camera om een ‘foto’ te maken. Zoals twitteraar Jasper Schilder al zei: ‘Jan had opties. Meerdere opties. Hij koos voor de duckface.’ Ja, echt. Onze Jan (met zijn duckface) staat nu voor altijd in ons geheugen gegrift, want eerlijk is eerlijk: de foto is hilarisch geworden. En dat is niet alleen Jasper opgevallen. Enkele seconden na het lachwekkende moment stond heel Twitter alweer vol met opmerkingen en memes over de desbetreffende pose.

Jan had opties. Meerdere opties. Voor een foto vereeuwigd terwijl 200 miljoen mensen kijken. Hij koos voor de duckface. Lekker gewerkt, Jan.#Eurovision #songfestival #Esf21 pic.twitter.com/HWlczQa2dL — Jasper Schilder (@jasperschilder) May 20, 2021

JAN PLS NEE NIET DE DUCKFACE 😭😭 #Eurovision — bente (ia bcuz exams) (@sanstinywaist) May 20, 2021

ik tune 3 seconde in bij het songfestival en zie Jan Smit een duckface doen. Ik blijf kijken #Eurovision — Randy (@Randijvie) May 20, 2021

Hilarisch

Wij vinden het voorval in ieder geval ontzettend grappig, maar natuurlijk zijn er altijd mensen die commentaar hebben. Niet alleen over Jan’s duckface, maar ook over zijn Engelse uitspraak bijvoorbeeld. Woorden als ‘tenenkrommend’ en ‘belabberd’ komen maar al te vaak voor op Twitter. De uitspraak van voornamelijk Jan zou namelijk té steenkolenengels zijn. Misschien klinkt het dan wel niet als het beste Engels ooit gesproken, maar wat maakt dat nou eigenlijk uit? We moeten dan ook niet vergeten dat we het zelf waarschijnlijk óók niet zouden uitspreken zoals het in ons hoofd klinkt, mochten we daar staan. Die vier toppers – including Jan – doen dat toch maar even.

Kan jan smit even stoppen met engels praten, of nou ja praten in het algemeen. #EUROVISION — Cecilie ✨ (@artsy_cici) May 18, 2021

Zenuwen

En gelukkig (om het even positief af te sluiten) zijn er genoeg mensen die wél begrip hebben voor de presentatoren. ‘Jan Smit doet het ook heel goed… We kunnen’m goed verstaan. Zijn Engels is prima. Dus hou eens op met dat afkraken… Niet nodig, laten we trots zijn op ons team’, aldus iemand op Twitter. Nou, en zo is het.

Oh ja… En dit wil ik ook even kwijt…en gezegd hebben… #JanSmit doet het ook heel goed… We kunnen’m goed verstaan. Zijn Engels is prima. Dus hou eens op met dat afkraken… Niet nodig, laten we trots zijn op ons team! #Eurovision2021 #songfestival — Bo van Scheyen (@bovanscheyen) May 20, 2021

Hij staat er toch maar. Met alle kritiek die hij over zich heen krijgt.#jansmit is een mens net als jij en ik. Met onzekerheden en zenuwen.

Bashen vanachter je telefoon is zo lekker makkelijk. — Dutch J (@lala22land) May 21, 2021

Bron: Flair | Beeld: BrunoPress