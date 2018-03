Afgelopen zaterdag kregen we eindelijk het verlossende antwoord op de vraag die Nederland de afgelopen weken heeft bezig gehouden: Jan Versteegh is de Mol van 2018. Als jouw mond openviel toen onthuld werd dat hij de saboteur van het spel was, was je hoe dan ook niet de enige. Tegen de verwachtingen van Jan in: ‘Ik dacht dat Nederland er wel doorheen zou prikken’, vertelt hij aan AD.

We kunnen er nog steeds niet helemaal over uit dat de fanatieke Jan de Mol van 2018 is; dat was dan ook precies de tactiek van de presentator. ‘Ik wilde voor kandidaten wel die fanatieke kandidaat blijven’, zegt hij tegen het dagblad. ‘Dus ja, ik duwde die auto waarmee je het gewonnen bedrag kon verdubbelen over de finish. Maar dat ging toch maar om 450 euro.’ Hij heeft dan ook niet bij elke opdracht ‘gemold’. ‘Soms moet je gas terugnemen om niet op te vallen.’

Telefoontje

In het interview vertelt Jan dat hij voorafgaand aan de opnames gebeld werd met het nieuws dat hij de Mol mocht zijn; hij was degene die met succes door de ‘mollicitatie’ heen was gekomen. ‘Ik was aan het sporten, kreeg een telefoontje, hoorde: ‘Jij bent de Mol’ en… klik. Opgehangen’, aldus Jan. Totaal verbaasd belde hij terug om te vragen of het een geintje was. ‘Niet dus. Ik ben gelijk naar huis gerend om het mijn vrouw te vertellen.’

In vertrouwen

Naast zijn vrouw nam de presentator nóg iemand in vertrouwen, terwijl hij het eigenlijk maar aan één persoon mocht vertellen. Hij grapt: ‘Ik heb het onze pasgeboren baby verteld. Die werd blind vertrouwd, hoefde niet eens een geheimhoudingsverklaring te ondertekenen!’

Geen moeite

Jan heeft er geen moment moeite mee gehad dat-ie zijn mond moest houden tegenover anderen. ‘Heerlijk juist, iets weten wat de rest niet weet’, zegt hij. Hij heeft er dan ook nooit van wakker gelegen. ‘Ik werd een keer om half 5 ’s nachts wakker, omdat ik wat geluid hoorde. Zag ik Jean-Marc van Tol – een van de andere kandidaten – allemaal lijstjes maken. Ik moest hém geruststellen. ‘Doe eens normaal man, het is ook maar een spelletje hè?!”

