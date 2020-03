Jan Versteegh roept op: ‘Wees lief voor elkaar’

Presentator Jan Versteegh roept al zijn Instagram-volgers op om momenteel een beetje aan elkaar te denken, ook in de supermarkt.

“Lieve mensen”, begint hij zijn verhaal bij een foto van de lege schappen in Nederlandse supermarkten. “Wees lief voor elkaar en laat wat voor de ander over. Twee supermarkten verder en vooral lege schappen. We redden dit alleen als we ook een beetje aan de rest denken en niet alleen aan je eigen. Blijf binnen en maak er het beste van.”

Bron: Instagram | Beeld: Instagram, Peter Smulders