Jane the Virgin-fans opgelet: Janes fictieve boek komt uit in real life

Goed nieuws voor alle Jane the Virgin-fans. Herinner je je nog dat hoofdrolspeler Jane in het derde seizoen van de serie een boekdeal tekent? Dát boek wordt nu in real life gepubliceerd.

Let op: dit artikel kan spoilers bevatten.

Laatste waarschuwing: je kan nu nog stoppen met lezen.

Na de nodige struggles lukt het Jane Gloriana Villanueva – wier droom het altijd geweest is om schrijver te worden – in het derde seizoen om een uitgever te vinden voor haar debuutroman. Voor Jane the Virgin-fans komt die droom tot leven, want dankzij de Amerikaanse uitgeverij Adams Media wordt het boek gepubliceerd.

Het boek Snow Falling is een meeslepend, historisch liefdesverhaal, gebaseerd op Janes overleden (sorry, we hadden je gewaarschuwd) man Michael Cordero. Ook de liefdesdriehoek met Rafael Solano speelt een grote rol. De 240-pagina’s tellende roman speelt zich – net zoals in Janes fantasieën in de serie – af in het verleden (1902) in Miami.

Hebben? Het boek verschijnt op 14 november en kan dus nog mooi op je kerstverlanglijstje.

