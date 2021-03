Na het interview dat Meghan en Harry geven en het officiële statement vanuit Buckingham Palace, lijkt de kous voorlopig nog niet af. Sommige mensen twijfelen aan het verhaal van Meghan en Harry. Meghans vriendin Janina Gavankar maakt korte metten met die twijfel.

Janina werd ingebeld in de talkshow ‘This Morning’ om haar kant van het verhaal te vertellen. Ze vertelt onder meer dat ze het interview samen met Meghan en Harry heeft bekeken. ‘We zijn allemaal heel blij dat we in een nieuw hoofdstuk zijn aangekomen. We kunnen eindelijk de waarheid vertellen. De dingen zijn nu anders. Het is fijn om te zien dat ze zich vrij voelen.’

Appjes en mails

The Queen bracht na het interview een statement uit waarin ze schrijft dat ze de aantijgingen hoog op neemt, maar ook dat iedereen ‘uiteenlopende herinneringen’ heeft aan de verschillende voorvallen. Nonsens, zegt Janina. Volgens haar is de kans groot dat binnenkort nog meer details over wat zich afspeelde binnen de paleismuren naar buiten komen.

‘Na het lezen van dat korte statement voelde ik twee dingen. Aan de ene kant ben ik dankbaar dat de familie eindelijk haar ervaringen erkent. Maar aan de andere kant weet ik dat het personeel en de familie zich heel bewust zijn van hoe ver die ervaringen gingen en dat hoewel hun herinneringen misschien anders zijn, dat niet voor ons geldt. Wij hebben het met ze doorgemaakt. En er zijn een boel appjes en mails die dat ondersteunen.’

‘Geen pestkop’

Ondertussen doet het koningshuis onderzoek naar vermeende pesterijen vanuit Meghan richting de staff. Karaktermoord, zegt team Meghan. ‘Ik ken Meghan al 17 jaar en heb altijd van dichtbij gezien hoe ze met anderen en de mensen die dichtbij haar staan om gaat. Ik kan zeggen dat ze geen pestkop is. Ik kan ook zeggen dat ik blij ben dat mensen nu hun verplichte werk doen, omdat ik ook weet waarom iemand weg moest. Dat was voor walgelijk wangedrag.’ Het laatste woord is voorlopig dus nog niet gezegd.

Bron: People | Beeld: Brunopress