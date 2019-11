Doet deze ‘Love Island’-ster mee aan ‘Temptation Island VIPS’?

Of Jarne mee zou doen aan Temptation Island VIPS? De Love Island-ster geeft antwoord, maar laat in ieder geval wel weten dat hij gevraagd is!

En daarmee is hij de zoveelste realityster die een boekje opendoet over een mogelijke deelname. Eerder onthulde Laura Ponticorvo al dat ze vriendelijk bedankt heeft en ook andere deelnemers uit Love Island zagen deze ultieme relatietest toch echt niet zitten. Volgende op het lijstje van de makers? Jarne.

Jarne Temptation Island

In Celebs gaan Daten vertelt de Belg dat ondanks dat hij gevleid is door het aanbod, hij het wel gehad heeft met datingprogramma’s voor een tijdje. ‘De belangrijkste les die ik uit beide programma’s heb geleerd is toch: geef uw datingleven niet uit handen’, aldus Jarne. ‘Ze hebben me van Temptation Island en Temptation Island VIPS al aan de mouw getrokken, maar ik heb het even gehad met daten op televisie.’

Liefde

Of hij al gelukkig is in de liefde? In het laatste programma wist hij de ware in ieder geval niet te vinden, hoewel hij het wel erg gezellig had met Justine, een voormalig Miss België. Maar de vonk, die bleef achter. ‘Jani en Goedele hebben wel goede matches gevonden op basis van wat ik zocht. Maar de spark, die is er of die is er niet. In de liefde is het nu rustig’, sluit de realityster af.

Love Island

In Love Island leek Jarne de liefde te hebben gevonden bij Lotte, maar dit prille geluk spatte net voor de finale toch uit elkaar. De brunette vond de Belg ‘te hard’ en de twee gingen als vrienden uit elkaar. Ook na de show was het over voor het duo, Lotte vertelde eerder op YouTube dat het toch echt niet ging werken.

Bron: Boulevard | Beeld: RTL