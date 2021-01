Jaydi niet de enige voor Sonny: ‘Ik ging jongere vrouwen scouten’

Nu Sonny en Jaydi meedoen aan Temptation Island, duiken er ineens heel wat oude beelden op van de twee. Zo onderging het (voormalig?) koppel drie jaar geleden een leugentest in Concentrate Bold. En daarin doet Sonny (wederom) wat opvallende uitspraken over jongere vrouwen.

Wanneer het namelijk gaat over hun leeftijdsverschil, geeft de realityster aan hier geen problemen mee te hebben. ‘Ik ben niet een guy voor Tinder, dus ik was van mening: ik ga scouten.’ En daarbij was Jaydi dus zeker niet de enige. ‘Ik heb meerdere berichtjes gestuurd […] uit humor een balletje opgegooid.’

Sonny jongere vrouwen

Presentator JayJay Boske is wel benieuwd om hóeveel vrouwen het hierbij ging. ‘Vier’, antwoordt Sonny en dat blijkt de waarheid te zijn. Met Jaydi erbij, dat dan weer wel. Maar tijdens hun relatie hield hij zijn hengeltje braaf op het droge. Hoewel er wel contact was met andere vrouwen, dat geeft hij toe, maar niet om te ‘scouten’.

Toenadering

Sonny werd dan ook wel benaderd door andere vrouwen, maar daar ging hij naar eigen zeggen netjes mee om. ‘Ik voel me gevleid.’ JayJay wil nog weten: ‘Geil je dan ook een beetje op aandacht?’ ‘Niet in de zin aandacht-aandacht, maar het lijkt me echt leuk om mensen blij te maken, vrolijk en te laten lachen’, antwoord hij hierop. Dat blijkt ook wel uit zijn opwachting in Temptation. Sterker nog, de geruchten gaan dat Sonny alleen mee zou doen voor de fame.

Oude video

Wel moeten we natuurlijk wel even opmerken, het is een video van drie jaar geleden. Mensen veranderen en niet alles wat Sonny zegt, zal nu nog van toepassing zijn. Maar dat de twee inmiddels niet meer samen zijn, lijkt vast te staan. Heeft ‘pretty Ricky’ tóch haar hart weten te veroveren.

Bron: Love Reality | Beeld: RTL