Je favo food aan je lijf: Taco Bell en Forever21 komen met kledingcollectie

Taco lovers opgelet! Je kunt je favoriete maaltijd nu ook dragen. Taco Bell en Forever21 zijn namelijk een samenwerking gestart, wat resulteert in grappige t-shirts en heuse taco-badpakken.

Met de kledinglijn willen de food- en kledingketen persoonlijke stijl en zelfexpressie vieren. De merken hebben hun krachten gebundeld om onze garderobes een stuk smeuïger te maken. ‘We denken vaak aan Taco Bell als ‘the fast fashion of food’, dus we wisten dat de partner voor onze eerste retail-samenwerking de leider moest zijn in ‘fast fashion’. Wij geloven dat deze collectie met Forever21 alles heeft wat fans van ons verwachten: origineel, betaalbaar, creatief, een beetje eigenzinnig en vooral heel leuk,’ aldus Ellen Gault, marketingmanager bij Taco Bell UK en Europa.

Taco Bell is niet de eerste foodketen die een kledinglijn lanceert. Ook McDonald’s en FEBO brachten eerder dit jaar een collectie op de markt.

