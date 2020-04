Je haar minder wassen: zo grijp je niet zo vaak naar de shampoo

In deze periode hoef je een stuk minder de deur uit dan normaal. Een goed moment om dus eens te experimenteren met je coupe. Nee, je hoeft niet de schaar erin te zetten, maar het is nu natuurlijk wel de perfecte timing om je haar een stuk minder te wassen.

Want ja, wie ziet het behalve misschien je partner? Voor dat uitje naar de supermarkt hoef je het in ieder geval niet te doen. Hét moment dus om eens wat minder vaak met shampoo in de weer te gaan en gewoon de boel de boel te laten. Valt toch niet op tijdens die videocall.

Haar minder wassen

Je kunt full on cold turkey gaan en het meteen een langere tijd niet wassen. Beter is om het langzaam af te bouwen, dus eerst om de twee dagen, dan om de drie en ga zo maar door. Los de tussenperiode op door je haar bijvoorbeeld in een staart te doen of met een leuk haarbandje. Ook droogshampoo is hierbij onmisbaar. Zo kun je toch nét die vette coupe verhullen, maar kun je het wassen nog even uitstellen.

No poo methode

Ben je echt helemaal klaar met de shampoo, dan is de no poo methode de oplossing. Hierbij laat je alle haarproducten dus volledig aan de kant staan en was je alleen nog maar met water. Gaat dat je iets te ver? Dan is het weleens goed om te kijken naar wat je allemaal gebruikt om je lokken in model te krijgen. Het kan goed zijn dat restjes hiervan er juist voor zorgen dat je nog met plakkaten vet rondloopt. Zorg dus ook echt dat je tijdens die wasbeurt alles verwijdert en ga misschien wel voor een deep cleansing shampoo.

Vette cirkel

Maar waarom is het nu handig om je haar zo min mogelijk te wassen? Nou, Koen Quint, werkzaam in de Roosevelt kliniek en Leids Universitair Medisch Centrum, verklaart dat dit je douchebeurt de talgproductie juist kan stimuleren. ‘Daarnaast drogen shampoo’s de hoofdhuid uit wat voor de talgklieren weer een signaal kan zijn om meer talg te gaan produceren’, aldus Quint. ‘Op de korte termijn lijk je dus van je vette haar af te zijn, maar ondertussen zijn je talgklieren alweer bezig met het produceren van nieuw talg wat weer op je hoofdhuid en in je haren terechtkomt.’ Gewoon doen dus, anders kom je in een vette, euh, vicieuze cirkel terecht met je haar.

