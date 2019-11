Je moeder/vriendin/schoonzus verrassen? Zo doe je dat

Ben je de verjaardag van je schoonmoeder weer eens vergeten? Of is je beste vriendin jarig? Een appje is leuk, maar een persoonlijke boodschap op een kaartje is toch veel leuker? Zo verstuur je de leukste verrassingen.

Dankzij de kortingscode van VIVA kun je nu je vriendin, moeder of oma verrassen met de leukste items van Greetz. En dat gaat veel verder dan een kaartje alleen, want bij Greetz heb je keuze uit ruim 300 cadeaus die je snel, eenvoudig én voordelig kunt versturen.

Gepersonaliseerde fles wijn

Is jouw zus dol op rosé? Drinkt je schoonvader altijd een speciaalbiertje? Laat het etiket personaliseren met een mooie foto van jullie samen en verras ze ermee voor hun verjaardag, met kerst, of gewoon, zomaar.

Wenskaarten

Of het nou voor een verjaardag, huwelijk of geboorte is, een kaartje kan altijd en voor iedereen. Je kan natuurlijk bij de dichtstbijzijnde boekenwinkel naar binnen stormen, maar via Greetz maak je je kaarten makkelijk zelf en op deze manier geef je je verrassing een extra touch. Maak bijvoorbeeld een fotokaart met je leukste herinneringen of style je kaart helemaal naar eigen smaak. Nog meer goed nieuws: heb je je bestelling voor 20.00 uur gedaan, dan ontvangt jouw vriend, familielid of collega het cadeau de volgende dag in huis. Makkelijker worden verrassingen niet.

Babycadeaus met naam

Hoera, een kleintje geboren! Het leukst is dan natuurlijk een cadeautje met zijn of haar naam. Denk aan een spaarpot, geboorteposter, slabbetje of slaapzak. Of wat dacht je van een geboorteslinger om voor het raam te hangen?

Bloemen

Met een bloemetje maak je iedereen blij. Bij Greetz bestel je de mooiste boeketten en laat je de bos bloemen makkelijk bij iemand thuis bezorgen. Van een klein bloemetje, een plant tot aan een gigantisch luxe boeket naar keuze, voor elke gelegenheid heeft Greetz het perfecte cadeau. Voeg aan je bloemetje nog een mooie fles wijn toe en jouw verassing kan niet meer stuk.

Chocolade

Bij een goed cadeau hoort natuurlijk chocolade of een andere zoetigheid. Vul een snoeppot met je favo snoep, bestel een reep Tony Chocolonely met een persoonlijke boodschap of laat brownies, donuts of zelfs een taart bezorgen. Met een reusachtige ballon als extraatje is jouw lekkere verrassing meer dan geslaagd.

Boeken

Je schoonzus heeft het al weken over dat boek dat ze zo graag wilt lezen. Hoe leuk is het om haar daar dan mee te verrassen? Je bestelt ‘m gemakkelijk en snel bij Greetz, kunt het boek laten inpakken en er een persoonlijk berichtje bij doen. Ook handig voor als het niet gaat lukken om langs te gaan, maar je wel graag een persoonlijk cadeau wilt geven.

Cadeaubonnen

Een cadeaubon is altijd een goed idee. Voor elke gelegenheid – van verhuizing tot verjaardag – en voor iedereen – want er zijn talloze shops waar je cadeaukaarten kunt kopen. Als je je cadeaubon bij Greetz bestelt, kun je er natuurlijk nog een lief kaartje aan toevoegen.

