Je nog aanmelden voor ‘De Bachelor’? Hier is Tony Junior naar op zoek

Temptation Island is voorbij, de liefde is gevonden in Prince Charming, dus: wat moeten we nu met ons leven? Een beetje overdreven natuurlijk, maar we zijn wel toe aan een nieuwe dosis reality televisie. Gelukkig staat er al een nieuwe seizoen van De Bachelor op de planning.

Maar waar is Tony Junior eigenlijk naar op zoek?

De Bachelor

Nou, dat is eigenlijk lastig te zeggen voor de dj. Qua uiterlijk heeft hij namelijk niet echt een specifiek type. ‘Ik vind het raar om te zeggen dat ik op zoek ben naar iemand met krullen, blond haar en blauwe ogen’, verklaart Tony aan RTL Boulevard. ‘Zo werkt het niet in mijn hoofd. Ik kijk en voel naar de connectie die ik heb met iemand, dat vind ik veel belangrijker dan blond of bruin haar.’

Niet zo wild

Tony heeft dan misschien wel het imago van iemand die in elk stadje een ander schatje heeft, maar daar blijkt niks van waar. ‘Ze zien me als een dj, een wildebras of een vrouwenverslinder.’ Hoewel dat misschien op Instagram zo lijkt, zit hij heel anders in elkaar. ‘Wat je op Instagram of social media ziet, is natuurlijk niet precies hoe ik ben.’ Denk jij dat de dj de liefde van je leven is? Dan heb je geluk, want je kunt je nog steeds opgeven!

