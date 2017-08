Je volgende concertbezoek wordt nog leuker dankzij de nieuwe functie van Snapchat

Met deze nieuwe functie kan er van een concert een dynamische video worden gemaakt. Hoe dit werkt? Snapchat gebruikt kunstmatige intelligentie om video’s aan elkaar te plakken die op hetzelfde moment tijdens een concert gemaakt worden. Hierdoor krijg je dus vanuit verschillende hoeken het concert te zien. De functie komt straks onder ‘Stories’ van vrienden te staan.

Testfase

Crowd Surf werd dit weekend voor het eerst uitgeprobeerd tijdens een concert van zangeres Lorde in San Francisco. Je kon beelden zien die gemaakt waren in het VIP-gedeelte en vanuit de rest van het publiek. Omdat er weinig mensen waren die beeldmateriaal hadden voor Snapchat, was het uiteindelijke filmpje nogal chaotisch – je hoorde het nummer goed, maar het beeld sprong van de ene plek naar de andere. Om een goed resultaat te krijgen zouden er dus veel mensen tegelijk Snaps moeten nemen.

Wanneer kan ik Crowd Surfen?

Helaas is er nog geen datum bekend voor de wereldwijde release van de functie. Wel heeft Snapchat aangekondigd dat ze tijdens evenementen Crowd Surf zullen inschakelen, als ze zien dat veel mensen tegelijk filmen. Dus misschien kan je straks meekijken tijdens Justin Bieber-concerten of de Olympische Spelen volgend jaar!

