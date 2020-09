Jeangu Macrooy: ‘Echt een losbol kun je me niet noemen’

Hij vindt zich de rustigheid zelve, maar met zijn optreden bij het Eurovisie Songfestival wilde Jeangu Macrooy helemaal uit zijn dak gaan. Door corona ging dat feest niet door, maar dat betekent niet dat ie heeft stil gezeten…

Geboren: 6 november 1993 in Paramaribo

Relatie: Jeangu is drie jaar samen met Sebas van der Sangen.

Carrière: Tijdens zijn opleiding aan de ArtEZ Popacademie in Enschede tekent Jeangu een contract bij Unexpected Records, het label van Perquisite. Zijn debuutalbum High on you komt hoog binnen in de album charts en staat nummer 1 in de top 40 van Suriname. Zijn single Gold wordt gebruikt voor

een commercial van Game of thrones. Macrooy treedt op in binnen- en buitenland en op grote festivals als North Sea Jazz, Eurosonic en Lowlands. Hij vertegenwoordigt Nederland tijdens het Eurovisie Songfestival 2021 in Rotterdam.

Hoe was het voor jou dat het Eurovisie Songfestival definitief niet doorging?

‘Via een Skype-call kreeg ik het te horen. De teleurstelling was groot, maar goed, mensen gingen dood, bedrijven failliet, ik begreep het meteen. Er zouden 180 miljoen mensen naar het Songfestival kijken, een absolute springplank voor mijn carrière. In plaats daarvan werd het ineens een stuk rustiger. Maar gelukkig heb ik wel nog een aantal toffe radio- en tv-optredens kunnen doen en sowieso niet stil gezeten. Maar eerlijk, ik maak me nooit zorgen over geld. Dat bedoel ik niet arrogant, maar ook met weinig geld kan ik gelukkig zijn.’

Vertel.

‘Na twee jaar aan het conservatorium in Paramaribo zei mijn intuïtie dat ik in Nederland meer kans had om door te breken. Voor de emigratie en de opleiding had ik in totaal vijftienduizend euro nodig. Dat had ik niet, maar ik vond dat geld geen obstakel mocht zijn. Ik startte een crowdfundingactie en mailde allerlei bedrijven en familieleden om het bedrag bij elkaar te sprokkelen. In mijn mail stond hoe groot mijn droom was, dat alle kleine beetjes zouden helpen. Ik kreeg financiële steun – van familieleden tot advocaten-kantoren en vrienden – en uiteindelijk had ik het bedrag bij elkaar. Tot op de dag van vandaag sta ik versteld van mijn eigen overtuigingskracht. Ik denk dat mensen me steunden omdat ze die oprechte drive zagen en herkenden.’

Kun je je de dag dat je uit Suriname vertrok nog goed herinneren?

‘Ja. Het was de spannendste dag uit mijn leven. Ik weet nog dat ik in mijn slaapkamer stond en moest huilen. Het was de plek waar ik mijn dromen had gedroomd en mijn eerste liedjes heb geschreven. Je kinderkamer is de meest veilige plek die je hebt, nu ging ik het grootste risico uit mijn leven nemen. Mijn moeder kwam binnen, gaf me een paar foto’s en daarna een knuffel. Uiteindelijk heeft mijn familie me uitgezwaaid op het vliegveld. Ook mijn vader was erg emotioneel. Vooral het afscheid met mijn tweelingbroer Xillan viel me zwaar. We hadden twintig jaar lief en leed gedeeld. Nu gingen onze wegen zich scheiden.’

Hij wilde niet mee?

Lachend: ‘Nee. En achteraf gezien was dat misschien ook wel goed voor ons. In de twee jaar daarna dat ik in Nederland was zonder hem, heb ik mijn eigen identiteit kunnen ontwikkelen. Als tweeling deden we alles samen: we hadden dezelfde vrienden, hobby’s, alles. Sommige delen van je identiteit zijn dan minder goed ontwikkeld omdat iemand anders dat altijd aanvult. Als je dan opeens alleen bent, moet je het zelf doen. Daar heb ik veel van geleerd.’

Zoals?

‘Voor mezelf opkomen en mijn eigen keuzes maken. Ik ben in Nederland van jongetje naar volwassen man gegaan. De band met mijn tweelingbroer is trouwens nog steeds heel hecht. Hij woont nu ook in Nederland. Ik vind het fijn hem niet meer te hoeven missen.’

Hoe was het in het begin om in Nederland te wonen?

‘In Hengelo kwam ik terecht bij een gastgezin dat kamers verhuurde. Hengelo is natuurlijk niet het centrum van de wereld, maar ik vond het best een leuke stad en de woning was chill. Er was altijd iemand thuis en er werd voor me gekookt. Het voelde als een warm bad. Ik heb me nooit alleen gevoeld. Af en toe hebben we nog contact.’

Als Jeangu aan het einde van zijn eerste jaar zijn producer ontmoet, gaat het snel. Hij tekent een contract en brengt zijn eerste EP uit, waarna hij door radiozender 3FM wordt uitgeroepen tot Serious talent. Zijn single High on you bereikt de nummer 1-positie in de top 40 van Suriname. In zijn derde jaar stopt hij met zijn opleiding aan de popacademie. ‘Dat was een moeilijke beslissing, Maar het werd steeds lastiger om mijn studie te combineren met een succesvolle carrière. Ik kon niet aan beide de volle 100% geven.’

Was je de beste van de klas?

‘Dat weet ik niet, maar ik was wel degene die het meeste deed buiten school om. Ik stond in voorprogramma’s van artiesten, op festivals als Lowlands en mocht optreden bij De wereld draait door. Ik heb even getwijfeld om toch mijn opleiding af te maken, maar wist al vrij snel dat ik dit moest doen.

Ik kreeg de kansen waar ik als klein jongetje van had gedroomd.’

Hoe was je vroeger als kind?

‘Een stille jongen, echt een braverik en totaal niet rebels. Ik was altijd met Xillan, altijd bezig met muziek. We zijn beiden muzikaal. Als tieners zaten we samen op gitaar- en zangles. Hij is net als ik ook verder gegaan in de muziek; we schrijven af en toe nog samen liedjes.’

Tekst: Kimberly Palmaccio | Foto’s: Lin Woldendorp

Met dank aan Tap Zuid, Amsterdam

