Jeangu Macrooy: ‘Nieuwe dingen blijven altijd spannend’

Want: de 25-jarige zanger (die je kunt kennen van High on you) komt met een nieuw album dat op 8 februari verschijnt.

Wat kunnen we verwachten van je nieuwe album?

‘Mensen kennen mij als de vrolijke flierefluiter, maar met dit album laat ik een andere kant van mezelf zien. Het zijn emotionele songs gebaseerd op mijn leven. Zo heb ik een nummer gemaakt over hoe mijn vertrouwen werd geschaad door een liefde. Die open- en oprechtheid vind ik belangrijk voor het maken van goede muziek. Al vind ik dat best spannend, hoor. Vooral als mensen gaan vragen waar mijn songs over gaan.’

In 2014 kwam je naar Nederland voor je carrière. Was dat een moeilijke beslissing?

‘Ik had een sterk gevoel dat ik weg moest uit Suriname. Ik wilde mijn droom achterna gaan. Het was moeilijk om mijn familie achter te laten. Vooral het afscheid van mijn tweelingbroer was zwaar. Ik deelde twintig jaar lief en leed met hem. Uiteindelijk is mijn vertrek een grote inspiratiebron geweest voor mijn muziek. En gelukkig woont mijn broertje nu ook in Nederland.’

Vind je het nog spannend om op te treden?

‘Nieuwe dingen blijven altijd spannend. Maar dat vind ik wel lekker. Als de spanning weg is, vind ik het saai. Mijn eerste optreden in DWDD vond ik doodeng. Optreden op Lowlands of in Paradiso brengt altijd gezonde spanning met zich mee. Uiteindelijk droom ik van een internationale carrière. Dat vind ik het allerspannendst, maar ik wil zo veel mogelijk mensen bereiken met mijn muziek.’

Met wie zou je wel een album willen opnemen?

‘Met mijn tweelingbroer, sowieso. We hebben al samen een album opgenomen, maar doen nu vooral ons eigen ding. Als ik hardop mag dromen zeg ik: Beyoncé. Wát een wereldvrouw is dat. Dan heb ik nog wel een lange weg te gaan. Maar working on it.’

Even bellen met is afkomstig uit VIVA 5-2019. Deze editie ligt t/m 5 februari in de winkel of kun je hieronder online bestellen.

Beeld: Anne-Marie Kok