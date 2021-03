Lapje hier, lapje daar: deze jeanstrend gaan we dit jaar veel zien

Kwam je vroeger met flink wat gaten in je broek bij je oma, vroeg ze steevast of ze er even een lapje achter moest zetten. ‘Is toch geen gezicht en bovendien, heb je het niet koud?’ Waar je toen opstandig aangaf dat het de mode was, kun je nu in de weer met je naaimachine. Deze jeanstrend gaan we in 2021 namelijk veel zien.

En nee, dat is dus niet dat kekke printje waarin Kylie Jenner al gespot werd. We hebben het over patchwork jeans, oftewel, een lapjesbroek.

Jeanstrend 2021

Patchwork jeans werden voor het eerst populair in de jaren ’70 en zo zie je maar weer: alles komt terug. In die tijd waren de broeken vooral gemaakt met hand gestikte lappen, maar gelukkig hoef je vandaag de dag niet zelf aan de slag. Of je kunt die broek met gaten tóch nog even naar je oma brengen natuurlijk.

Verschillende wassingen

Toch is de nieuwste trend wel nét iets anders. Merken brengen een hoop verschillende denim wassingen en texturen bij elkaar, zodat je uiteindelijk een geheel nieuwe look hebt. Voor ieder is er wel wat wils, dus je hoeft je geen zorgen te maken dat er niks voor jou bij zit. Kun je weer helemaal hip naar de kapper of schoonheidsspecialiste, want flaneren over het terras zit er helaas nog even niet in.

Bron: Elite Daily | Beeld: Getty Images