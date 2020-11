Fan van true-crime? Dan wil je het verhaal over Jeffrey Dahmer niet missen

Het verhaal van Jeffrey Dahmer heb je misschien wel ooit gehoord. De seriemoordenaar werd The Milwaukee Cannibal genoemd, omdat hij zijn slachtoffers opat. Netflix ziet ook wel brood in dit verhaal en maakt een serie over een van de meest gevreesde seriemoordenaars van Amerika.

Jeffrey wist zeventien moorden te plegen voordat hij gepakt werd. Dahmer koost vooral jongere (vaak zwarte) jongens uit, die hij vervolgens tot zijn seksslaaf wilde maken. Hiervoor testte hij meerdere methodes uit, met altijd de dood tot gevolg. Ook at hij bepaalde lichaamsdelen van sommige van zijn overleden ‘sex zombies’.

Jeffrey Dahmer serie

Wat dit verhaal extra luguber maakt, is dat een van zijn slachtoffers wist te ontsnappen. Hoewel hij naakt en zichtbaar in shock om hulp vroeg, besloot de politie hem uiteindelijk toch weer terug te brengen naar zijn moordenaar. Jeffrey maakte de cops namelijk wijs dat de jongen zijn 19-jarige vriend was. Met de uiteindelijke dood voor deze jongen, die uiteindelijk slechts 14 bleek te zijn, tot gevolg.

Netflix

De productie voor de Netflix-serie zal in handen liggen van Ryan Murphy, geen onbekende in dit genre. Zo maakte hij onder meer American Horror Story, de serie Ratched en ook twee verhalen in American Crime Story. We kunnen Jeffrey gaan volgen vanaf het begin van de jaren ’60 totdat hij uiteindelijk in jaren ’90 gearresteerd werd. Richard Jenkins zal de vader van de seriemoordenaar gaan vertolken, maar wie uiteindelijk in de huid van Dahmer mag kruipen, is nog niet bekend. Ook is er nog geen officiële releasedatum voor Monster: The Jeffrey Dahmer Story, zoals de serie gaat heten.

Bron: Netflix Nederland | Beeld: Netflix