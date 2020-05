Hoewel Jeffrey Epstein dood is en hij niet meer berecht kan worden, heeft de Netflix Original documentaire ‘Jeffrey Epstein: Filthy rich’ één duidelijk doel voor ogen: de slachtoffers macht geven.

Survivors

Niet eerder kregen de slachtoffers, in de documentaire omgedoopt tot ‘survivors’, een podium zo groot als dit. In de vierdelige documentaire komen de slachtoffers van Epstein uitgebreid aan het woord. Die survivors zijn inmiddels allemaal volwassen vrouwen, maar waren vaak pas veertien of vijftien jaar oud toen ze door Epstein en vaak ook andere meisjes werden geronseld voor het seksuele misbruik van de 65-jarige miljardair.

Geld en macht

De verhalen van de vrouwen zijn niet heel verrassend. De meeste verhalen zijn al bekend, van Epstein’s betalingen aan jonge meisjes om andere jonge meisjes te regelen tot zijn Pedofieleneiland, en de verhalen tonen veel overeenkomsten. Iets wat zijn systematische manier van handelen akelig weergeeft. Wat wel verrassend is, is om zo veel van die verhalen achter elkaar te horen. Het geeft de omvang van Epstein’s misbruik, netwerk en vooral macht maar weer eens aan. Jeffrey Epstein: Filthy Rich laat namelijk duidelijk zien dat iemand met zoveel geld en invloed als Epstein inderdaad lange tijd overal mee wegkomt.

Het Weinstein-trucje

Al sinds 2005 stapelen de aanklachten tegen de perverse miljardair zich op, maar slachtoffers die Epstein proberen aan te geven, werden keer op keer geïntimideerd. Net als Harvey Weinstein, die privé-detectives en spionnen inhuurde, wist Epstein hoe hij mensen moest tegenwerken. Zo was er de zwangere journalist van Vanity Fair die twee slachtoffers interviewde. Zij kreeg een telefoontje van Epstein met de vraag waar ze ging bevallen, want, zo deelde hij haar mee: ‘Ik ken artsen in alle ziekenhuizen.’

Jeffrey Epstein: filthy rich

In 2019 leek het tij te keren. Epstein werd opgepakt en een rechtszaak was in aantocht. Maar ook toen lukte het hem om te ontsnappen aan ook maar enige vorm van verantwoordelijkheid. Hij pleegde zelfmoord in zijn cel. Of werd hij vermoord? In Jeffrey Epstein: Filthy Rich wordt ook dieper ingegaan op de complottheorieën. Ook worden zijn handlangers, de ‘monsters die nog steeds vrij rondlopen, in beeld gebracht. Een ding blijft duidelijk: Epstein’s slachtoffers spreken vrij uit.

De vierdelige documentaire is vanaf nu te zien op Netflix.