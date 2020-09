Gillian Anderson, de ongemakkelijke sekscènes, de stijl van Ola en het huis van Otis en Jean. Ja, er zijn heel veel redenen waarom kijken naar ‘Sex Education’ een lust voor het oog is. Nu komt daar nog een fantastische troef bij: Jemima Kirke zal in het derde seizoen van ‘Sex Education’ het nieuwe schoolhoofd zijn.

Jemima Kirke in Sex Education

Jemima Kirke is bij het grote publiek beter bekend als bohemian Jesse uit Girls. Samen met Lena Dunham (Hannah), Allison Williams (Marnie), Adam Driver (Adam) en Zosia Mamet (Shoshanna) speelde Jemima de hoofdrol in de dramaserie die wereldwijd werd bejubeld.

Sex Education seizoen 3

En nu zal ze in de huid kruipen van het schoolhoofd van Moordal High in het derde seizoen van Netflix. Op 10 februari eerder dit jaar maakte Netflix de komst van nóg een seizoen bekend. Dat deden de makers van de serie op een typische manier. Alistair Petrie, die in de serie schoolhoofd Michael Groff speelt, geeft een rondleiding door een kunstexpositie in Moordal High. Hij passeert verschillende portretten van onder andere Otis, Eric, Lily en Jean en verklapt op het einde dat er – inderdaad – een derde seizoen aan komt.

Over Sex Education

De coming-of-age-serie volgt de 17-jarige Otis, die een beetje een lastige relatie heeft met seksualiteit. Of nou ja, in ieder geval met zijn eigen seksualiteit. Zo doet hij bijvoorbeeld alsof hij masturbeert om zijn moeder (de sekstherapeute Jean) tevreden te stellen. Het is voor een tiener natuurlijk ook niet gemakkelijk als je moeder bijna alleen maar over seks wil praten… Ondanks zijn eigen issues wordt Otis de seksvraagbaak van de school. Voor een klein bedrag helpen hij en zijn crush Maeve hun schoolgenoten bij het oplossen van hun seksuele problemen.

Maar in het tweede seizoen gaat het goed mis op Moordal High. De illegale sekskliniek van Otis en Maeve komt aan het licht en bovendien krijgt de school te maken met een chlamydia-uitbraak. Overbodig om te zeggen dat het huidige schoolhoofd, Michael Groff, onder vuur komt te liggen. En tada, daar is Hope, het nieuwe schoolhoofd in Sex Education gespeeld door Jemima Kirke.

Een wereldwijde impact

De serie wordt geroemd om de manier waarop er met (ongemakkelijke) seks wordt omgegaan. Patricia Allison, die in de serie Ola speelt, vertelde eerder: ‘Toen de serie uitkwam en bleek dat ‘ie in allerlei verschillende landen te zien zou zijn, schoot mijn Instagram echt door het dak. Kijkers uit Zuid-Amerika, Italië, Zuid-Afrika, overal vandaan begonnen ze me te volgen. Zo veel mensen stuurden berichtjes over dat praten over seks in hun land een taboe was en dat de serie zoveel voor hen betekende. Het is geweldig om te zien dat we wereldwijd een gevoelige snaar raakte.’

Wanneer het nieuwe seizoen is te zien, is nog niet bekend. Dit zal ergens begin 2021 zijn.