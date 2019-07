Teen Mom-Jenelle: ‘De kinderen lopen gevaar bij hun oma’

Schreven we eerder nog dat Jenelle uit Teen Mom tegen de regels in haar kinderen heeft gezien, nu is alweer een nieuw hoofdstuk aangebroken in het drama. De brunette beweert namelijk dat haar kroost gevaar loopt.

En wel omdat ze bij haar moeder Barbara zijn ondergebracht. Nu is de band van de twee al langer nogal onvoorspelbaar, maar deze nieuwste ontwikkeling spant toch wel echt de kroon. Het zou niet zozeer aan de oma zelf liggen, maar aan de broer van Jenelle.

Politie

Colin is namelijk ook absoluut geen lieverdje. Sins februari is de beste man al acht keer met de politie in aanraking gekomen, zo blijkt uit papieren in handen van TMZ. Daarnaast denkt de broer dat hij stalkers over de vloer krijgt die inbreken en chemicaliën in het water stoppen dat hij moet drinken. Juist.

Aanklacht

Maar daar stopt het niet. Ook beweert Colin dat David, de echtgenoot van zijn zus, hiervan de dader zou zijn. Toch is er nooit bewijs gevonden dat er ook maar iets van dit alles plaatsvindt. Daarnaast werd hij agressief tegen een vrouw die foto’s aan het maken was van het bos, maar Colin was er heilig van overtuigd dat ze hem en zijn huis op de gevoelige plaats vastlegde. De vrouw diende een aanklacht in. Niet echt een veilige omgeving dus voor kinderen, zo vinden Jenelle en David.

Hoorzitting

Doordat deze situatie volgens hen een stuk gevaarlijker is dan bij Jenelle en David thuis, zetten ze alles op alles om de kinderen weer in hun armen te kunnen stuiten. Maandag zal de zaak opnieuw voor de rechter komen en dat wordt een belangrijk moment: David zal waarschijnlijk voor het eerst een statement maken over het schietincident. Wordt vervolgd.

Bron: Boulevard | Beeld: Getty Images