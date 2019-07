Uhm, wat? Jenelle uit Teen Mom haalt twee nieuwe puppy’s in huis

Ja, arme beesten, we weten het. Toch heeft de realityster een héle goede reden, vindt ze zelf. De viervoeters Buddy en Junior zouden namelijk de kippen moeten beschermen. Bijzonder, want eerder verklaarde het stel nog aan TMZ nooit meer een hond te willen. Máár, dit is dan ook een heel speciaal ras, aldus vriendlief David. ‘Het zijn de meest bijzondere honden die ik ooit heb gezien en ze hebben het beste temperament en karakter van alle honden die ik ooit heb gehad.’

Verzonnen

Een hele gekke wending dus in het verhaal, zeker omdat vorige week naar buiten kwam dat Jenelle het hele verhaal over de doodgeschoten hond uit haar duim gezogen zou hebben. De realityster wilde op deze manier meer publiciteit krijgen, maar de actie had verregaande gevolgen. De kinderbescherming plaatste namelijk twee van de kinderen van de brunette uit huis. Die voogdij kreeg ze terug en de politie verklaarde donderdag dat het de zaak heeft gesloten en geen verdere stappen onderneemt tegen David. Uhm, to be continued?

