Oh meissie toch: Teen Mom’s Jenelle vraagt scheiding aan

Geluk in de liefde? Dat gaat voor Teen Mom’s Jenelle Evans niet echt op. Na een verbroken verloving met de vader van haar zoon Kaiser, heeft de realityster nu een scheiding aangevraagd met de vader van haar jongste dochter Ensley.

Dit gebeurt een half jaar nadat Jenelle’s echtgenoot David Euson hun hond doodschoot, waar de media uitgebreid over schreef. Jenelle maakt het nieuws van de scheiding bekend via Instagram.

View this post on Instagram 💓 A post shared by Jenelle Eason (@j_evans1219) on Oct 31, 2019 at 9:29am PDT

Na het incident met de hond, die volgens David een bijtende beweging naar zijn dochtertje had gemaakt, raakte Jenelle tijdelijk de voogdij over haar twee jongste kinderen kwijt. Ook werd ze aan de kant gezet door MTV, dat zich volgens bronnen van Us Weekly al langer zorgen maakte over het gedrag van David en afstand wilde nemen voordat de situatie uit de hand zou lopen. De zender ontsloeg David zelf al een jaar eerder, nadat hij antihomo-uitspraken had geplaatst op social media. Jenelle mocht toen alleen nog maar gefilmd worden als hij er niet bij zou zijn.

Jenelle was in 2010 te zien in realityshow 16 And Pregnant, toen ze als 17-jarige alleen voor een zwangerschap stond. In die serie werd zoontje Jace geboren, die wordt opgevoed door haar moeder Barbara. De tienermoeders uit 16 And Pregnant werden later verder gevolgd in Teen Mom. Daarin kreeg Jenelle zoon Kaiser, nu vijf, met haar nieuwe vriend, maar ook die relatie hield geen stand. Begin 2017 beviel ze van dochter Ensley met David, met wie ze later dat jaar trouwde.