What the actual f*ck: ‘Teen Mom’s Jenelle verzon doodgeschoten hond’

Wij van VIVA zijn heus niet van gisteren, maar dit nieuws is een typisch gevalletje ‘what the fuck’: Teen Mom Jenelle Evans zou het verhaal dat haar man hun hond heeft doodgeschoten, hebben verzonnen. Dat heeft de politie in haar woonplaats donderdag verklaard.

Volgens de sheriff in Columbus County belde Jenelle eind april de politie om te rapporteren dat haar echtgenoot David de hond naar buiten had gegooid nadat het dier een bijtende beweging naar hun tweejarige dochter had gemaakt. De Teen Mom-deelnemer verklaarde dat ze daarna een schot had gehoord. Agenten kwamen op de melding af, maar vonden geen bloed of hondenlichaam.

Toen de politie de zaak in de weken daarna onderzocht, veranderde Jenelle haar verklaring. Ze beweerde toen dat ze nooit een schot had gehoord en geen idee had waar de hond was. Ze zou daarbij hebben toegegeven dat ze de zaak had gerapporteerd om publiciteit te genereren.

Jenelle’s woorden

Jenelle zelf – hoe kan het ook anders – spreekt dit statement van de politie tegen. Via een link in haar Instagram-bio lezen we: ‘Ten eerste heb ik nooit een aanklacht tegen David ingediend. De politie heeft mij gebeld en mijn voicemail ingesproken, met de vraag of ik hen wilde terugbellen over het ‘dog incident.’

‘Toen ik terugbelde, begon hij – voordat ik zelfs maar een woord kon zeggen – met ‘Mevrouw Eason, ik moet de waarheid hierover weten. Ik heb veel mediabedrijven die me erover bellen en ik wil je nu meteen vertellen dat als dit een publiciteitsstunt is, je me dit moet vertellen omdat ik andere zaken heb, zoals verkrachtingszaken. Als het je puur om de publiciteit gaat, da sluit ik de zaak en kunnen we allebei verder.”

‘Ik antwoordde met: ‘Ja, het klopt wat je hebt gehoord over mijn hond. Dit is geen publiciteitsstunt en ik weet niet waar mijn hond is, of wat er is gebeurd met hem. Als je dat wil weten, zul je David moeten bellen. Ik was binnen met de kinderen, David was buiten met de hond. Meer wil ik er niet over zeggen.’

Tja, wat kunnen we er nog over zeggen. Het is en blijft een verhaal met veel haken en ogen. Zeker gezien de nasleep van het ‘dog incident’: de kinderbescherming liet twee van Jenelles kinderen uit huis plaatsen. Afgelopen week kreeg ze de voogdij over haar zoon (5) en dochter (2) terug. De politie verklaarde donderdag dat het de zaak heeft gesloten en geen verdere stappen onderneemt tegen David. Wat er echt is gebeurd in Huize Cray Cray Jenelle zullen we nooit weten…

Bron: ANP, The Hollywood Gossip, beeld: Getty Images