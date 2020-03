Jennifer Aniston ‘moest dood’ van Harvey Weinstein

Hoewel Harvey Weinstein schuldig is bevonden aan aanranding en verkrachting van twee vrouwen en zijn straf – die later vandaag wordt uitgesproken – achter de tralies afwacht, blijven er lijken uit de kast vallen. Zo blijkt nu uit documenten die de rechtbank in New York onder ogen heeft gekregen dat de filmproducent Jennifer Aniston dood wilde hebben.

Naast Jennifer Aniston zou ook Ben Affleck een ‘doelwit’ zijn geweest. Het lijkt wel een Hollywood-film, niet?

‘Die vrouw gaat eraan’

In oktober 2017 kreeg Weinstein van zijn woordvoerder te horen dat roddelblad The National Enquirer een verhaal zou publiceren over Weinstein en actrice Jennifer Aniston. In het artikel zou Weinstein beschuldigd worden van ongewenste intimiteiten jegens Aniston. Daarop zou Weinstein als een tiran gereageerd hebben: ‘Jennifer Aniston moet dood, die vrouw gaat eraan’, zou hij hebben gezegd.

Uiteindelijk heeft The National Enquirer het artikel nooit gepubliceerd. Ook Jennifer Aniston ontkent dat dit ooit is gebeurd. De actrice bevestigt wel een ruzie met Weinstein over het gedwongen dragen van een jurk naar een filmpremière.

Rode lijst

Uit dezelfde rechtbankdocumenten komt naar voren dat Jennifer Aniston niet het enige doelwit van Weinstein is. Ook acteur Ben Affleck zou op de ‘rode lijst’ staan. Weinstein zette personen op deze lijst van wie hij dacht dat ze uit de school zouden klappen over het misbruik van de filmproducent.

Eerder werd al bekend dat Weinstein naast privé detectives ook spionnen inhuurde om mogelijke ‘klikspanen’ in de gaten te houden en te dwarsbomen waar nodig. Zo kreeg een privé detective specifieke instructies te horen over de mensen op de ‘rode lijst’. Als er negatieve verhalen over de filmproducent in de media zouden verschijnen, zou de detective de personen op de lijst bellen. Weinstein wilde weten wie van die personen daadwerkelijk naar de pers zou stappen.

Lange rode lijst

Naast Affleck en Aniston stonden ook actrice Rose McGowan, actrice Lisette Anthony en oud-assistentes Zelda Perkins en Rowena Chiu op de lijst.

Schuldig

Eind februari werd Harvey Weinstein schuldig bevonden aan aanranding en verkrachting van twee vrouwen. De gevallen filmproducent werd door meer dan tachtig vrouwen, onder wie actrices Gwyneth Paltrow en Rose McGowan beschuldigd. Zijn straf kan oplopen tot 29 jaar.