Ook Jennifer Anniston biecht ongemakkelijke situatie met Weinstein op

Twee jaar nadat het (machts-)misbruik van Hollywood-tycoon Harvey Weinstein aan het licht kwam, blijven de beschuldigingen binnenstromen. Deden eerder deze week nog zijn ex-assistente Rowena Chiu en ook Mariah Carey hun ervaringen uit de doeken, nu deelt ook Jennifer Aniston haar verhaal.

Een grote thriller

In gesprek met Variety laat Jennifer weten dat tijdens de opnames van de thriller Derailed in 2005 de samenwerking met meneer Weinstein uitliep op, ehm, een thriller. De actrice vertelt hoe Weinstein haar probeerde te dwingen om kleding van Marchesa – het kledingmerk van Weinstein’s toenmalige vrouw Georgina Chapman – te dragen.

Om zijn doel te volbrengen, bezocht Harvey Weinstein Jennifer op de set in Londen tijdens de opnames van de film. ‘Hij zei gewoon ‘Oké, dus ik zou het fijn vinden als je een van deze jurken naar de première draagt.’ Daarop zei ik dat geen van de jurken iets voor mij was,’ legt Aniston uit. En Weinstein bleef volhouden: ‘Je gaat die jurk gewoon dragen,’ waarop ik zei: ‘Nee, dat doe ik niet.”

‘Get up!’

Ook omschrijft Aniston een ander ongemakkelijk moment met Weinstein tijdens een diner voorafgaand aan de première. ‘Ik herinner me dat ik samen met Clive Owen en onze producers aan tafel zat. Een vriend van mij was ook meegekomen. Harvey kwam op ons afgelopen en zei tegen mijn vriend: ‘Get up!’ Toen dacht ik: oh my gosh. Mijn vriend stond op en Harvey nam plaats. Hij vertoonde echt walgelijk gedrag.’

In plaats van een Marchesa-jurk koos Jennifer Aniston die avond voor een jurk van Chanel. Wanneer Variety haar vraagt of Weinstein dat destijds accepteerde, antwoordt Aniston: ‘Wat had hij anders willen doen, ervoor zorgen dat ik die jurk aantrok??’

