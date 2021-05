‘Jennifer en Ben zagen elkaar al voor de breuk met Alex Rodriguez’

Het is misschien wel het beste nieuws van het jaar: Jennifer Lopez en Ben Affleck komen wellicht weer samen. Grote kans dat we nu collectief te hard van stapel lopen, maar laat ons lekker: het is precíes het nieuws waar we op zitten te wachten. En kennelijk zat het al even in de pijpleiding…

Nu blijkt namelijk dat Jennifer Lopez en Ben Affleck elkaar alweer spraken toen J.Lo officieel nog met Alex Rodriguez samen was. Voor de breuk zou Ben haar al drie keer hebben opgezocht in haar mansion in Los Angeles. Om die afspraakjes geheim te houden, werd Ben in een witte SUV opgepikt door Jennifers beveiliging bij hotel Bel Air. Nadat hij daar een paar uur had vertoefd, werd hij door beveiliging weer op een locatie in de buurt opgepikt en thuis afgezet.

Samen op vakantie

Sindsdien lijkt het vuur tussen de twee exen weer opgelaaid. Onlangs werd bekend dat de twee een paar dagen samen doorbrachten op een resort in Montana. ‘Ze hebben een heel sterke band. Het is allemaal heel snel en intens, maar Jennifer is gelukkig’, zegt een insider. Na hun vakantie werden ze op de kiek gezet terwijl ze uit een privéjet stapten. Na de vakantie nam Bennifer plaats in dezelfde auto en reden ze naar J.Lo’s huis.

Lieve mailtjes

Volgens ingewijden nam Ben in februari alweer contact op met zijn ex. Hij mailde haar terwijl zij voor opnames van de film ‘Shotgun Wedding’ op de Dominicaanse Repbuliek zat. Die mailtjes waren niet puur vriendelijk, maar ‘lief en verlangend’ van aard. Nadat hij foto’s van Jennifer had gezien, schreef hij hoe mooi ze eruit zag en dat hij graag bij haar wilde zijn. ‘Ben vond altijd al de weg naar haar hart met zijn woorden’, aldus een welingelichte bron.

Loftrompet

In 2002 verloofden Ben en Jennifer zich kort nadat Jen haar relatie met Chris Judd verbrak. Ze verbraken de verloving in 2004, maar bleven altijd vrienden. Onlangs stak de acteur nog de loftrompet af over zijn ex. ‘Ze is tot op de dag van vandaag de hardst werkende persoon die ik in deze industrie ben tegengekomen. Ze heeft een enorm talent, maar ze heeft ook heel hard gewerkt voor haar succes. Ik ben heel blij voor haar dat ze nu eindelijk de credits krijgt die ze verdient.’

Alsjeblieft, universum: make Bennifer happen.

VIVA nieuwsbrief

Iedere week de leukste nieuwsbrief van Nederland in je mailbox?

Bron: Stylecaster | Beeld: Brunopress