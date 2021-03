Ze is succesvol, beeldschoon, zet zich in voor goede doelen én is nog moeder van drie kinderen ook. Ondanks dat krijgt Jennifer Garner geregeld te maken met haatcomments over haar lichaam, en daar is ze helemaal klaar mee. In een recent interview reageert ze echter op positieve manier, met een boodschap voor meer zelfliefde.

In de podcast Happy Mum Happy Baby steekt Jennifer moeders een hart onder de riem. Ze zegt het helemaal niet gek is als je lichaam niet direct weer zo is als voor je zwangerschap – of dat helemaal nooit meer wordt.

Miraculeuze lichamen

Naar eigen zeggen is haar lichaam niet meer zoals het was, terwijl dit bij sommige vrouwen op miraculeuze wijze wél het geval is. ‘Er zijn een paar ongelooflijke vrouwen wiens lichamen – hoeveel baby’s ze ook hebben – gewoon terugveren’, vertelt ze aan podcasthost Giovanna Fletcher. ‘Het is ongelooflijk. Ik heb zoveel vriendinnen met zo’n lichaam en ik ben zo blij voor ze. Maar ik ben niet een van hen.’

Haatcomments Jennifer heeft drie kinderen met haar ex-man Ben Affleck: Violet (15), Seraphina (12) en Samuel (9). Ondanks dat ze met haar 48 jaar niet snel meer zwanger zal raken en ook geen zwangerschapswens meer heeft, krijgt ze nog altijd veel nare comments over haar lichaam. 'Mensen vragen altijd of ik zwanger ben. De geruchten gaan altijd en dat is zó vermoeiend!' Babybuikje 'Ik ben niet zwanger, maar ik heb drie kinderen gehad en ik heb een buikje ja', vervolgt Jennifer Garner. "Laat het duidelijk zijn: van nu af aan, zal ik een buikje hebben. En het zal mijn babybuikje zijn. Laten we er allemaal even aan wennen, want het buikje gaat nergens heen. Haar naam is Violet, Samuel en Seraphina!'

Bron: Eoline| Beeld: ANP