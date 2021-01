Jennifer Hoffman (40) mag dan bijna uitgerekend zijn, maar officieel onthulde ze nog nooit het geslacht van haar eerste kindje. Maar de vermoedens worden nu toch bevestigd: de actrice krijgt een jongetje!

Jennifer laat namelijk weten: ‘Onze zoon heeft geloof ik de afgelopen dagen het idee opgevat om met z’n billen via mijn maag het pand te willen verlaten. Het richtingsgevoel heeft hij dus in elk geval van mij 🙄🥴.’

Babykamer

Via haar Instagram Stories was al in november te zien dat de babykamer behoorlijk blauw was, dus echt een geheim is deze onthulling niet meer. Jennifer wilde destijds niet reageren toen Shownieuws vroeg of het inderdaad een jongetje wordt, wat het eigenlijk nóg verdachter maakte. Maar nu weten we het dus zeker: de Luizenmoeder-actrice verwacht een zoontje!

Eigen willetje

Volgers denken in ieder geval dat het een eigenwijze baby wordt. ‘Belangrijk om een eigen willetje te hebben’, merkt iemand op. Hierbij kan Jennifer Hoffman zich alleen maar aansluiten: ‘Goed punt. Nu al een “Out of the box” denker.’ Een ander reageert: ‘Nou hij heeft gelijk! Er leiden meerdere wegen naar Rome.’

Mooi liefdesjaar

Sinds 2018 is Jennifer samen met haar grote liefde Dorian. Ondanks alles was 2020 een mooi jaar voor het stel. In het voorjaar kochten ze samen een huis en in september maakten ze de zwangerschap bekend.

Jennifer en Dorian ontmoetten elkaar op een klein festival in Amsterdam-Noord. ‘Ik had een tijdje daarvoor naar het universum geschreeuwd dat ik graag een Viking wilde, liefst een buitenlander.’ Dat laatste is dus gelukt. De actrice was na haar vorige relatie namelijk wel even klaar met Nederlanders. ‘Ik heb even gedatet met iemand die het heel gaaf vond om te zeggen dat hij het deed met Jennifer Hoffman. Dan voel je je eenzaam, hoor’, aldus de actrice. ‘Maar goed, toen stond daar ineens die blonde Amerikaanse reus voor mijn neus.’

Nieuw stulpje

Het stel heeft recent voor 735.000 euro een prachtig grachtenpand in Amsterdam-West gekocht, op een steenworp afstand van Jennifers huidige woning waar ze sinds begin dit jaar samenwoont met Dorian en eerder samenwoonde met Henry van Loon. ‘Maar uiteindelijk pasten we niet zo goed bij elkaar’, vertelde Jennifer in De Volkskrant over de breuk met de cabaretier. ‘Hij is iemand die mij het stuur in handen gaf. Dat is fijn, want wie stuurt bepaalt de richting. Maar ik heb iemand nodig die dat stuur soms ook van me overneemt, die míj duwt.’

View this post on Instagram A post shared by Jennifer Hoffman (@jennifermaryhoffman)

