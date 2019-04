Jennifer Hoffman over relaties: ‘Ik wilde graag een Viking daten’

Jennifer Hoffman ontmoette haar huidige vriend Dorian net op het moment dat ze zich naar eigen zeggen ‘psychisch aan het voorbereiden was op datingapps’. Dorian is half Frans, half Amerikaans en voldoet daarom aan de wens die de actrice vorig jaar over haar nieuwe mogelijke liefde uitsprak.

‘Ik heb hem op een klein festival in Amsterdam-Noord ontmoet’, vertelt Jennifer in Volkskrant Magazine. ‘Ik had een tijdje daarvoor naar het universum geschreeuwd dat ik graag een Viking wilde, liefst een buitenlander.’ Dat laatste is dus gelukt. De actrice was na haar vorige relatie namelijk wel even klaar met Nederlanders. ‘Ik heb even gedatet met iemand die het heel gaaf vond om te zeggen dat hij het deed met Jennifer Hoffman. Dan voel je je eenzaam, hoor’, aldus De Luizenmoeder-actrice. ‘Maar goed, toen stond daar ineens die blonde Amerikaanse reus voor mijn neus.’

Henry van Loon

Haar vorige relatie was dus minder prettig, maar aan haar ex Henry van Loon, die in De Luizenmoeder conciërge Volkert speelt en met wie Jennifer zes jaar samen was, heeft ze wel fijne herinneringen. ‘Henry vind ik nog steeds de grappigste man op aarde, en dat is ook de belangrijkste reden dat we zo lang en zo goed samen waren. Hij maakte alles lichter, zelfs huishoudelijke klusjes.’

Toch pasten de twee uiteindelijk niet zo goed bij elkaar. ‘Hij is iemand die mij het stuur in handen gaf. Dat is fijn, want wie stuurt bepaalt de richting. Maar ik heb iemand nodig die dat stuur soms ook van me overneemt, die míj duwt.’

Bron: ANP | Beeld: Peter Smulders