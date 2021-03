De wereld stond even stil, toen het droomhuwelijk van Jennifer Lopez (51) en Alex Rodriquez (45) ineens niet door leek te gaan. J. Lo in een figure hugging witte jurk? Dat móesten we zien. Nu lijkt het erop dat we opgelucht kunnen ademhalen, want de verloving is tóch niet afgebroken.

Het stel, dat ook wel J-Rod genoemd wordt, is sinds maart 2019 verloofd en heeft sinds 2017 een relatie. Meerdere Amerikaanse media berichten dat het niet van een huwelijk zou komen, maar nu zijn de twee toch weer samen gespot.

Hereniging

Jennifer Lopez filmt momenteel haar nieuwste romantische komedie Shotgun Wedding in de Dominicaanse Republiek, en daar kwam hubby to be Alex haar verrassen. De hereniging tussen de twee verliep goed, vertelt een bron aan People. ‘Ze zagen er een stuk gelukkiger uit dan eerst.’

De tekst gaat verder onder de afbeelding.

View this post on Instagram A post shared by Jennifer Lopez (@jlo)

Quality time

‘Hoewel Jennifer aan het filmen was, heeft ze ook tijd met Alex kunnen doorbrengen. Het was heel fijn voor hen om wat quality time te hebben samen na dit alles’, zegt de bron. ‘Ze doen het echter rustig aan. Ze moeten nog veel uitzoeken voordat hun relatie weer zo geweldig is als hij was.’

Wantrouwen

De bron laat weten dat het voor Jennifer Lopez wel veel moeite en toewijding vergt om weer voor de relatie met Rodriquez te gaan. ‘Ze worstelt met wantrouwen’, laat de bron weten. ‘Ze wilde echt een streep onder hun relatie zetten, maar ze is ondank alles wat er gebeurd is toch heel blij dat ze het nog een kans geven’, aldus de bron.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.

Bron: People| Beeld: Videoland