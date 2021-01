Jennifer Lopez is ‘bloednerveus’ voor optreden tijdens inauguratie Joe Biden

Vandaag is een spannende dag voor Amerika. Joe Biden wordt geïnaugureerd als president en terwijl dat normaal gesproken een feestelijk gebeuren is, kijkt dit jaar de wereld nagelbijtend toe. Toch wordt er alles aan gedaan om er iets feestelijks van te maken met optredens van onder meer de Foo Fighters, John Legend, Bruce Springsteen, Justin Timberlake en Jennifer Lopez.

De verloofde van die laatstgenoemde, Alex Rodriguez, verklapt dat Jennifer behoorlijk nerveus is voor het optreden. Ze vindt het volgens hem veel spannender dan haar optreden tijdens de SuperBowl met Shakira vorig jaar.

Verantwoordelijkheid

Logisch, zou je denken, met alle dreigementen en geruchten over aanslagen. Volgens A-Rod is de veiligheid opvallend genoeg niet het punt waar J.Lo zich het meest druk om maakt. ‘Ze is het meest nerveus over Washington D.C. vanwege haar verantwoordelijkheid’, zegt haar geliefde tegen Jimmy Fallon. ‘Ze wil meer dan wat dan ook mensen samen brengen, inspireren. Muziek en sport doen dat meer dan wat dan ook.’

Verrassing

Alex heeft enorm veel bewondering voor zijn verloofde na een ‘gestoord jaar’ voor haar. ‘Binnen een spanne van 12 maanden deed ze de SuperBowl, Oudejaarsavond en de inauguratie. Het is ongelooflijk.’ Hij verklapt ook dat J.Lo ‘iets heel cools’ heeft gepland voor haar optreden tijdens de inauguratie. ‘Je zult verrast zijn en het geweldig vinden.’

De presentatie van de special na de ceremonie ligt in handen van Tom Hanks en Kerry Washington.

