Damn girl: Jennifer Lopez showt killerbody in TikTok-filmpje

Dat Jennifer Lopez met haar 51 lentes jong een fantastisch lichaam heeft, dat weten we allemaal. J.Lo brengt dan ook behoorlijk wat uurtjes in de sportschool door om topfit te blijven. Op TikTok plaatst ze nu een video waarin ze danst in bikini en dat ziet er wel heel goed uit. Fans zijn diep onder de indruk.

Jennifer Lopez in bikini

Jennifer deelt het filmpje waarop ze haar perfecte lijf laat zien met alleen de tekst ‘zondag’ erbij. De lovende reacties stromen binnen. Haar fans laten haar weten dat ze er geweldig uitziet en dat ze maar niet ouder lijkt te worden. Ook laat een fan weten dat J.Lo haar motiveert om ook te gaan sporten.

De tekst gaat verder onder de video.

Sporten en dieet

Dit fitte lichaam heeft Jennifer niet cadeau gekregen. Ze doet en laat er een heleboel voor. Zo heeft ze eerder onthuld dat ze geen alcohol drinkt, niet rookt en ook geen cafeïne binnen krijgt. Ze laat drank, sigaretten en koffie links liggen om een strak figuur te behouden, maar ook omdat ze meent dat dit haar huid ouder maakt. Daarnaast gaat J.Lo drie à vier keer per week naar de sportschool.

Eerlijke foto’s

Zulke perfecte kiekjes en video’s zijn leuk, maar kunnen ook behoorlijk slecht zijn voor je zelfvertrouwen. Zeker als je zelf de 51 jaar nog niet hebt aangetikt, maar lang niet zo’n figuurtje hebt als Jennifer. Dat beseft de zangeres zich zelf ook en daarom post ze regelmatig eerlijke foto’s op social media. Zo deelt ze vaak foto’s en filmpjes zonder make-up, laat ze graag zien hoe haar échte haar eruit ziet én geeft ze soms een intiem inkijkje in haar leven. Zoals de foto die ze onlangs deelde waarbij ze in haar badjas zit met haar kinderen op schoot of het kiekje van zichzelf in bad met gek haar. Kijk hier maar even.

